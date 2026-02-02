Паднало дърво смаза автомобил в пловдивския район „Южен“, нанесени са щети на още четири коли

Дърво падна върху лек автомобил в пловдивския район „Южен“, като при инцидента са повредени още четири коли, паркирани в близост.

Произшествието е станало тази сутрин на улица „Георги Кондолов“ №29 в Пловдив, като по чудо няма пострадали хора.

Най-сериозно засегнатите автомобили са с изпочупени прозорци, повредени покриви и брони.

Причината за инцидента е, че дървото е било изкоренено от тежкия и мокър сняг, който валя в града през последното денонощие.

Собственици на пострадалите автомобили разказват, че още преди време са подавали сигнали за опасното състояние на дървото и на съседно до него. По информация на БНТ още през 2024 година е издадена заповед за премахването им, но тя не е била изпълнена.

В същото време в целия град са подадени десетки сигнали за паднали дървета и клони след обилния снеговалеж.

В разчистването на Пловдив участват над 1000 служители и техника на общинските предприятия „Чистота“ и „Градини и паркове“, които продължават работа по почистването на града. Повече от 15 часа екипите работят по разчистването на улици и пешеходни зони, като през нощта на терен са били около 100 специализирани машини.

Служителите са почистили основните пътни артерии и са обработили с противообледенителни смеси главни булеварди, мостове, надлези и ключови кръстовища.

Приоритетно са обработвани маршрутите на градския транспорт, пътищата към болници и здравни заведения, както и основните връзки между кварталите. След това е започнало почистване на вътрешнокварталните улици и допълнителни обработки срещу заледяване.

И днес продължава обезопасяването на пешеходните пространства, включително автобусни спирки, подлези, надлези, паркове, тротоари и площади.

Екипите на ОП „Градини и паркове“ остават в готовност да реагират при сигнали за паднали или опасно надвиснали клони и дървета, причинени от тежкия сняг и обледяването. От общината призовават гражданите към внимание, тъй като съществува риск тежък мокър сняг да се свлича от покривите на сградите.