Паника в Крим: Силно земетресение разтърси полуострова (КАРТА)

Земетресение е регистрирано в Азовско море, съобщиха от Института по сеизмология и геодинамика към Кримския федерален университет, цитирани от РИА Новости.

Трусът е станал в 12:47 ч., като епицентърът се е намирал в Азовско море, приблизително на 80 километра от Керч. По данни на Евразийския сеизмологичен център огнището е било на дълбочина около 10 километра.

По крайбрежието трусовете са били усетени със сила около 4 бала, а според различни оценки магнитудът на земетресението е между 4,8 и 5,1.

Карта Евро средиземноморски сеизмологичен център

Жители на Симферопол, Керч, Феодосия, Коктебел, Севастопол и други населени места в централната и източната част на Крим съобщават, че са усетили подземните тласъци. В същото време от Алуща и Ялта посочват, че там трусът не е бил усетен.

В социалните мрежи жители описват как мебелите са се разклащали, а по високите етажи на жилищни сгради вибрациите са били по-осезаеми. Някои хора сравняват усещането с разклащане на вагони или силно люлеене.

От местното управление на Министерството на извънредните ситуации на Русия съобщиха, че по предварителни данни няма жертви и разрушения вследствие на земетресението.