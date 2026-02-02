Първи подробности за трите трупа, открити на „Петрохан“, имало е и пожар

Хижата в района на прохода „Петрохан“, където по-рано днес бяха открити телата на трима мъже, се намира в труднодостъпна местност, което допълнително затруднява работата на разследващите екипи.

По информация на БЛИЦ в близост до мястото има и изгоряла сграда, като все още не е ясно дали тя има връзка със случая.

Както вече бе съобщено, по телата на загиналите има следи от огнестрелни рани, което поражда сериозни версии – тройно убийство или убийство, последвано от самоубийство.

Към този момент органите на реда не предоставят допълнителни подробности около трагичния инцидент.

Криминалисти и следователи продължават работата на място.