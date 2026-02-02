НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 02.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:47 Диляна Гайтанджиева пред Евроком за българската следа в „Епстийн“: Правителствени срещи, модели и тайни пратки (аудио)14:01 Първи подробности за трите трупа, открити на „Петрохан“, имало е и пожар13:21 ИЗВЪНРЕДНО: Откриха три трупа на „Петрохан“13:21 Президентът Йотова започва утре консултациите за служебен премиер, първи са парламентарните групи на ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ10:47 WSJ: САЩ са публикували нецензурираните имена на над 40 от жертвите на Епстийн10:40 „Льо Монд“: Украйна се готви да воюва още 5-10 години10:33 Петльовден е – Празник на силата и закрилата на момчетата в семейството09:49 Само в ЕВРОКОМ: Шефът на софийския затвор поиска Брендо да бъде предсрочно освободен. Нарушава ли се законът?
          НачалоБългарияКрими

          Първи подробности за трите трупа, открити на „Петрохан“, имало е и пожар

          Хижата се намира в труднодостъпна местност

          2 февруари 2026 | 14:01 12541
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Хижата в района на прохода „Петрохан“, където по-рано днес бяха открити телата на трима мъже, се намира в труднодостъпна местност, което допълнително затруднява работата на разследващите екипи.

          - Реклама -

          По информация на БЛИЦ в близост до мястото има и изгоряла сграда, като все още не е ясно дали тя има връзка със случая.

          Както вече бе съобщено, по телата на загиналите има следи от огнестрелни рани, което поражда сериозни версии – тройно убийство или убийство, последвано от самоубийство.

          ИЗВЪНРЕДНО: Откриха три трупа на „Петрохан“ ИЗВЪНРЕДНО: Откриха три трупа на „Петрохан“

          Към този момент органите на реда не предоставят допълнителни подробности около трагичния инцидент.

          Криминалисти и следователи продължават работата на място.

          Хижата в района на прохода „Петрохан“, където по-рано днес бяха открити телата на трима мъже, се намира в труднодостъпна местност, което допълнително затруднява работата на разследващите екипи.

          - Реклама -

          По информация на БЛИЦ в близост до мястото има и изгоряла сграда, като все още не е ясно дали тя има връзка със случая.

          Както вече бе съобщено, по телата на загиналите има следи от огнестрелни рани, което поражда сериозни версии – тройно убийство или убийство, последвано от самоубийство.

          ИЗВЪНРЕДНО: Откриха три трупа на „Петрохан“ ИЗВЪНРЕДНО: Откриха три трупа на „Петрохан“

          Към този момент органите на реда не предоставят допълнителни подробности около трагичния инцидент.

          Криминалисти и следователи продължават работата на място.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Авто Ретро Салон завладява София от 12 до 14 февруари

          Никола Павлов -
          3 дни на спиращи дъха ретро автомобили, сред които изключителният Mercedes Benz 500 SEL Guard B6, елегантната DKW F8 Limousine, Jaguar S-Type 3.8 и...
          България

          Диляна Гайтанджиева пред Евроком за българската следа в „Епстийн“: Правителствени срещи, модели и тайни пратки (аудио)

          Екип Евроком -
          Разследването на Гайтанджиева осветява и странна връзка с български медик
          Здраве

          Икономисти: Цените на 207 клинични пътеки трябва да се повишат, нужни са над 1,4 млрд. евро

          Росица Николаева -
          Драстично повишаване на цените на клиничните пътеки е наложително за нормалното функциониране на здравната система в България. Това стана ясно от представен анализ на...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions