      понеделник, 02.02.26
          Павела Митова: Политическата нестабилност лишава България от 2,5 млрд. евро по ПВУ

          Заради продължаващата политическа криза и невъзможността да бъде излъчено стабилно правителство, България губи 2,5 млрд. евро по Плана за възстановяване и устойчивост

          2 февруари 2026 | 19:04 790
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Заради продължаващата политическа криза и невъзможността да бъде излъчено стабилно правителство, България губи 2,5 млрд. евро по Плана за възстановяване и устойчивост. Това заяви депутатът от „Има такъв народ“ Павела Митова в предаването „Денят на живо“, коментирайки неуспешните опити за съставяне на кабинет.

          По думите ѝ средствата са пряко свързани с конкретни реформи, които страната не успява да изпълни именно заради честата смяна на управления и политическата нестабилност.

          Чорбанов хем така, хем иначе: Не трябва да ограничаваме гласуването, но съм против етническия вот

          Митова коментира и проведените консултации при президента Илияна Йотова, като подчерта, че в настоящата ситуация има споделена отговорност. Според нея проблемът произтича от „кашата с промените в Конституцията“ и механизма, известен като „домова книга“, като вина носят както президентската институция, така и партиите, участвали в приемането на конституционните промени.

          „Ние сме се доказали като партия, която търси сигурност и стабилност за бъдещото управление на страната.“

          Тя допълни, че ИТН следва ясна политическа линия, основана на десни икономически принципи и категорично заявени ценности.

          Митова бе категорична, че формацията ще се противопоставя на ЛГБТ пропагандата, като подчерта, че бъдещи партньори трябва да споделят същите принципи.

          „Не можем да правим компромиси с ценностите си.“

          По думите ѝ тепърва ще стане ясно как ще изглежда евентуалният нов политически проект, свързван с Румен Радев. Особено внимание тя отдели на договора с турската компания „Боташ“, който според нея е сред най-проблемните.

          „Договорът е 13-годишен и без право на разтрогване. Трудно ми е да си представя как друга държава ще се съгласи да купува газ, който е два пъти по-скъп от конкурентните цени на пазара.“

          Според Митова обществото е силно изморено от нестабилността и съществува риск хората да подкрепят нови проекти без задълбочен анализ на техните цели и политики.

          Тя защити и бързото приемане в парламентарната комисия на закона за особен управител на „Лукойл“, като обясни, че това е било необходимо, за да не се стигне до спиране на работа на „Нефтохим“ – Бургас и до проблеми със снабдяването на бензиностанциите.

          Митова обвини опозицията, че умишлено е бавила процеса с цел провал на управлението, като подчерта, че криза с горивата в България няма. Тя отхвърли и твърденията, че лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски е придобил „Лукойл“, като подчерта, че страната е избегнала сериозен риск благодарение на навременни действия.

          ПП–ДБ настоява за нов и.ф. главен прокурор при консултациите за служебен кабинет

          Депутатът коментира и въпроса със скенерите за гласуване, уточнявайки, че такива не са закупени и не могат да бъдат въведени без промени в Изборния кодекс.

          „Недоверието в изборите делегитимира самата власт.“

          По думите ѝ остава в сила 100% машинното гласуване, като скенерите сканират бюлетините двустранно, без да става ясно за кого е подаден вотът. След това бюлетините се поставят в запечатана урна, което елиминира възможността за невалиден вот, а секционните комисии не броят бюлетини и не попълват протоколи, с което човешкият фактор е изцяло изключен.

          „Човешкият фактор е напълно избегнат.“

