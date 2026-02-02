Павела Митова: Политическата нестабилност лишава България от 2,5 млрд. евро по ПВУ

Заради продължаващата политическа криза и невъзможността да бъде излъчено стабилно правителство, България губи 2,5 млрд. евро по Плана за възстановяване и устойчивост. Това заяви депутатът от „Има такъв народ“ Павела Митова в предаването „Денят на живо“, коментирайки неуспешните опити за съставяне на кабинет.

По думите ѝ средствата са пряко свързани с конкретни реформи, които страната не успява да изпълни именно заради честата смяна на управления и политическата нестабилност.

Митова коментира и проведените консултации при президента Илияна Йотова, като подчерта, че в настоящата ситуация има споделена отговорност. Според нея проблемът произтича от „кашата с промените в Конституцията“ и механизма, известен като „домова книга“, като вина носят както президентската институция, така и партиите, участвали в приемането на конституционните промени.

„Ние сме се доказали като партия, която търси сигурност и стабилност за бъдещото управление на страната.“

Тя допълни, че ИТН следва ясна политическа линия, основана на десни икономически принципи и категорично заявени ценности.

Митова бе категорична, че формацията ще се противопоставя на ЛГБТ пропагандата, като подчерта, че бъдещи партньори трябва да споделят същите принципи.

„Не можем да правим компромиси с ценностите си.“

По думите ѝ тепърва ще стане ясно как ще изглежда евентуалният нов политически проект, свързван с Румен Радев. Особено внимание тя отдели на договора с турската компания „Боташ“, който според нея е сред най-проблемните.

„Договорът е 13-годишен и без право на разтрогване. Трудно ми е да си представя как друга държава ще се съгласи да купува газ, който е два пъти по-скъп от конкурентните цени на пазара.“

Според Митова обществото е силно изморено от нестабилността и съществува риск хората да подкрепят нови проекти без задълбочен анализ на техните цели и политики.

Тя защити и бързото приемане в парламентарната комисия на закона за особен управител на „Лукойл“, като обясни, че това е било необходимо, за да не се стигне до спиране на работа на „Нефтохим“ – Бургас и до проблеми със снабдяването на бензиностанциите.

Митова обвини опозицията, че умишлено е бавила процеса с цел провал на управлението, като подчерта, че криза с горивата в България няма. Тя отхвърли и твърденията, че лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски е придобил „Лукойл“, като подчерта, че страната е избегнала сериозен риск благодарение на навременни действия.

Депутатът коментира и въпроса със скенерите за гласуване, уточнявайки, че такива не са закупени и не могат да бъдат въведени без промени в Изборния кодекс.

„Недоверието в изборите делегитимира самата власт.“

По думите ѝ остава в сила 100% машинното гласуване, като скенерите сканират бюлетините двустранно, без да става ясно за кого е подаден вотът. След това бюлетините се поставят в запечатана урна, което елиминира възможността за невалиден вот, а секционните комисии не броят бюлетини и не попълват протоколи, с което човешкият фактор е изцяло изключен.