НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 02.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЛайфстайлЛюбопитно

          Петльовден е – Празник на силата и закрилата на момчетата в семейството

          Денят е известен и с различни наименования като Ихтим, Петеларовден и Кокошкин ден

          2 февруари 2026 | 10:33 570
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          На 2 февруари в българската народна традиция се отбелязва Петльовден – обреден празник, посветен на здравето, силата и закрилата на момчетата в семейството.

          - Реклама -

          Денят е известен и с различни наименования като Ихтим, Петеларовден и Кокошкин ден, като обичаите се изпълняват най-вече в Източна България.

          Според традицията рано сутринта в двора на дома се коли петел, обикновено червен, като с кръвта му се прави знак на портата или на челата на момчетата за здраве и предпазване от болести и зло. Главата на петела често се заравя в земята, а от месото се приготвя курбан, който се раздава в семейството или на съседи.

          С празника са свързани и редица поверия. Смята се, че ако обредите не бъдат спазени, момчетата в къщата може да боледуват през годината. Вярва се още, че кръвта на петела има предпазна сила, а червеният цвят носи здраве и жизненост.

          В някои населени места на 2 февруари жените не работят тежка домашна работа, за да не „се сърди“ празникът. Денят се приема като преходен – между зимата и пролетта, и носи надежда за плодородие и благополучие.

          На 2 февруари в българската народна традиция се отбелязва Петльовден – обреден празник, посветен на здравето, силата и закрилата на момчетата в семейството.

          - Реклама -

          Денят е известен и с различни наименования като Ихтим, Петеларовден и Кокошкин ден, като обичаите се изпълняват най-вече в Източна България.

          Според традицията рано сутринта в двора на дома се коли петел, обикновено червен, като с кръвта му се прави знак на портата или на челата на момчетата за здраве и предпазване от болести и зло. Главата на петела често се заравя в земята, а от месото се приготвя курбан, който се раздава в семейството или на съседи.

          С празника са свързани и редица поверия. Смята се, че ако обредите не бъдат спазени, момчетата в къщата може да боледуват през годината. Вярва се още, че кръвта на петела има предпазна сила, а червеният цвят носи здраве и жизненост.

          В някои населени места на 2 февруари жените не работят тежка домашна работа, за да не „се сърди“ празникът. Денят се приема като преходен – между зимата и пролетта, и носи надежда за плодородие и благополучие.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Стартира продажбата на еднодневна винетка: Каква е цената, валидността и условията

          Росица Николаева -
          Продажбата на новата еднодневна винетка стартира официално в полунощ. Водачите на моторни превозни средства вече могат да закупят новия пътен стикер чрез терминалите за...
          Крими

          Митничари откриха 711 000 къса контрабандни цигари, укрити в термопанели на ГКПП „Лесово“

          Дамяна Караджова -
          Тирът с чуждестранна регистрация е влязъл в страната от Турция
          Общество

          Мартин Владимиров обсъди в Тараклия, Молдова новия подход в обучението по българска история

          Росица Николаева -
          Вторият секретар на българското посолство в Кишинев Мартин Владимиров взе специално участие в републикански семинар в град Тараклия, посветен на иновациите в преподаването на...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions