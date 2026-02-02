Писмо на Сара Фъргюсън намеква, че Джефри Епстийн е имал таен син

Писмо от Сара Фъргюсън, бившата съпруга на принц Ендрю, разкрива твърдения, че финансистът и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн е имал таен син, съобщава New York Post.
Имейлите, датирани от 21 септември 2011 г., са открити в новоразсекретена партида от файлове по делото „Епстийн“. По това време Епстийн вече е бил осъден за сексуални престъпления срещу непълнолетни.
В едно от писмата Фъргюсън, херцогиня на Йорк, поздравява Епстийн за раждането на дете:
В документите под наименованието „Херцога“ е обозначен именно принц Ендрю, който впоследствие беше лишен от кралските си титли заради връзките си с Епстийн.
В друго писмо Фъргюсън изразява разочарование и болка от прекъсването на контактите, като обвинява Епстийн в неискреност:
Според публикацията, по време на предполагаемото раждане на детето, последната известна партньорка на Епстийн е била Карина Шуляк, на която, по някои данни, той е възнамерявал да остави значителна част от имуществото си, включително частния си остров за около 50 млн. долара и къща в Ню Йорк.
Епстийн подписва завещанието си два дни преди да бъде намерен мъртъв в затворническата си килия през 2019 г.
Сара Фъргюсън към момента не е коментирала публично изтеклите имейли.
