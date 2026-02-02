НА ЖИВО
          Пламен Димитров: Наблюдаваме тревожно-напрегнато очакване от обществото какво различно ще се случи в започналата кампания

          Картината в парламента отразява силно фрагментираното ни общество

          2 февруари 2026 | 09:33
          „Все още новото не се е родило изцяло, старото не си е отишло. Наблюдаваме тревожно-напрегнато очакване от голяма част от обществото какво различно ще се случи във вече започналата кампания“.

          Това каза пред БНР психологът д-р Пламен Димитров.

          Узурпирането на властта се случва много често и през нашето неучастие„, заяви психологът.

          Това са тънки сметки на технолозите на избирателните процеси. Критичната маса си е все още в България, изтъкна той за промените в Изборния кодекс, с които се ограничи броят на секциите зад граница.

          Не е достатъчно да обявиш, че ще се бориш с олигархията. Трябва да кажеш за каква държава се бориш отвъд това, от което искаме да се освободим всички“, изрази мнение Димитров в предаването „Преди всички“.

          „Хората искат да избират не просто от какво да са свободни, а за какъв живот подкрепят определена фигура или партия.“

          Психологът обърна внимание и върху активизацията и включването на по-младите хора. В това нямо мнозинство има 25-30%, които живеят изключително конструктивно и тези хора са огромен резервоар за възможности за този, който достигне до тях и ги мобилизира, обясни специалистът за прогнозираната по-висока избирателна активност на предстоящите предсрочни парламентарни избори.

          По думите му, и политиците, и хората по площадите осъзнават нуждата от обновление, друг е въпросът да му се даде лице.

          Димитров очаква тепърва „да се разгърнат стратегиите на всички, които подготвят партиите за избори“ и отчита трайно ниска политическа култура през изминалите години.

          Картината в парламента отразява силно фрагментираното ни общество, гласи оценката на психолога.

