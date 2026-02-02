Полицията обяви кои са тримата мъже, загинали в хижата „Петрохан“

Сигнал за опожарена сграда в землището на село Гинци е подаден по-рано днес, като на място са открити три безжизнени тела на мъже, съобщи на брифинг началникът на ОДМВР–София старши комисар Тихомир Ценов.

По думите му е опожарена част от бившата хижа „Петрохан“, която в момента се стопанисва от частно лице, а тримата мъже са обитавали сградата.

„Откритите тела не са овъглени. Към момента няма данни за изстрели. На по-късен етап разследването ще покаже имало ли е изстрели и дали има други съпричастни лица. Предполагаме, че хижата е била обитавана от трите лица. Знаем, че тези лица са живеели в хижата“, заяви старши комисар Ценов.

Той обясни, че огледът на вътрешността на сградата все още не е възможен, тъй като вътре има газови бутилки и районът остава опасен.

„Вътре има газови бутилки и е опасно все още да направим оглед вътре в самата хижа. Към момента няма задържани. Не мога да коментирам дали има заподозрени“, допълни той.

Ръководителят на Окръжната прокуратура в София Христина Лулчева подчерта, че разследването е в самото си начало.

„Дали е имало изстрели или не, тепърва ще се установява. В самото начало на разследването сме“, каза тя.

По думите ѝ хижа̀та се намира в трудно достъпен район, което допълнително затруднява работата на разследващите екипи.

„В момента, в който получим уверения от пожарната, че е безопасно да влезем в хижата, ще извършим действия по разследването и ще знаем какво има вътре“, обясни Лулчева.

Тя уточни, че засега няма свидетели, които да са били в района по време на инцидента, а тепърва ще се установява и с каква дейност са се занимавали тримата мъже, както и дали са притежавали оръжия и законни ли са били те.