      понеделник, 02.02.26
          19:11 Полицията обяви кои са тримата мъже, загинали в хижата „Петрохан"16:49 След публикация на „Евроком" за Брендо: Правосъдният министър погва шефа на затвора15:34 Разследващи пред Евроком: Проверява се дали трите трупа на „Петрохан" не са на издирваните от „Наглите"14:47 Диляна Гайтанджиева пред Евроком за българската следа в „Епстийн": Правителствени срещи, модели и тайни пратки (аудио)14:01 Първи подробности за трите трупа, открити на „Петрохан", имало е и пожар13:21 Президентът Йотова започва утре консултациите за служебен премиер, първи са парламентарните групи на ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ10:47 WSJ: САЩ са публикували нецензурираните имена на над 40 от жертвите на Епстийн10:40 „Льо Монд": Украйна се готви да воюва още 5-10 години10:33 Петльовден е – Празник на силата и закрилата на момчетата в семейството09:49 Само в ЕВРОКОМ: Шефът на софийския затвор поиска Брендо да бъде предсрочно освободен. Нарушава ли се законът?
          Полицията обяви кои са тримата мъже, загинали в хижата „Петрохан“

          Огледът на вътрешността на сградата все още не е възможен, тъй като вътре има газови бутилки и районът остава опасен

          2 февруари 2026 | 19:11 7070
          Снимка: Фейсбук
          Сигнал за опожарена сграда в землището на село Гинци е подаден по-рано днес, като на място са открити три безжизнени тела на мъже, съобщи на брифинг началникът на ОДМВР–София старши комисар Тихомир Ценов.

          По думите му е опожарена част от бившата хижа „Петрохан“, която в момента се стопанисва от частно лице, а тримата мъже са обитавали сградата.

          „Откритите тела не са овъглени. Към момента няма данни за изстрели. На по-късен етап разследването ще покаже имало ли е изстрели и дали има други съпричастни лица. Предполагаме, че хижата е била обитавана от трите лица. Знаем, че тези лица са живеели в хижата“, заяви старши комисар Ценов.

          Разследващи пред Евроком: Проверява се дали трите трупа на „Петрохан" не са на издирваните от „Наглите"

          Той обясни, че огледът на вътрешността на сградата все още не е възможен, тъй като вътре има газови бутилки и районът остава опасен.

          „Вътре има газови бутилки и е опасно все още да направим оглед вътре в самата хижа. Към момента няма задържани. Не мога да коментирам дали има заподозрени“, допълни той.

          Ръководителят на Окръжната прокуратура в София Христина Лулчева подчерта, че разследването е в самото си начало.

          „Дали е имало изстрели или не, тепърва ще се установява. В самото начало на разследването сме“, каза тя.

          По думите ѝ хижа̀та се намира в трудно достъпен район, което допълнително затруднява работата на разследващите екипи.

          Първи подробности за трите трупа, открити на „Петрохан", имало е и пожар

          „В момента, в който получим уверения от пожарната, че е безопасно да влезем в хижата, ще извършим действия по разследването и ще знаем какво има вътре“, обясни Лулчева.

          Тя уточни, че засега няма свидетели, които да са били в района по време на инцидента, а тепърва ще се установява и с каква дейност са се занимавали тримата мъже, както и дали са притежавали оръжия и законни ли са били те.

          „Към момента не може да се установи каква е причината за смъртта на тримата мъже. Това е тежко престъпление. Имаме три трупа, което е убийство на повече от две лица. Само съдебно-медицинска експертиза може да докаже каква е причината за смъртта“, допълни тя.

          ИЗВЪНРЕДНО: Откриха три трупа на „Петрохан"

          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Затвор за нелегални старчески домове: Агенцията за качество на социалните услуги с мащабни проверки

          Десислава Димитрова -
          Предоставянето на социални услуги без необходимия лиценз вече може да доведе до ефективни присъди за нарушителите, след като в Наказателния кодекс бяха приети ключови промени.
          ИТ

          Google отличи българския институт INSAIT с грант от 500 000 долара за развитие на изкуствен интелект

          Михаил Георгиев -
          Световният технологичен лидер Google предостави значителна финансова подкрепа в размер на 500 000 щатски долара на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии...
          Политика

          Павела Митова: Политическата нестабилност лишава България от 2,5 млрд. евро по ПВУ

          Десислава Димитрова -
          Заради продължаващата политическа криза и невъзможността да бъде излъчено стабилно правителство, България губи 2,5 млрд. евро по Плана за възстановяване и устойчивост.
          Вашият коментар
