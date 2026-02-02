Полицията обяви кои са тримата мъже, загинали в хижата „Петрохан“

Сигнал за опожарена сграда в землището на село Гинци е подаден по-рано днес, като на място са открити три безжизнени тела на мъже, съобщи на брифинг началникът на ОДМВР–София старши комисар Тихомир Ценов.
- Реклама -
По думите му е опожарена част от бившата хижа „Петрохан“, която в момента се стопанисва от частно лице, а тримата мъже са обитавали сградата.
Той обясни, че огледът на вътрешността на сградата все още не е възможен, тъй като вътре има газови бутилки и районът остава опасен.
Ръководителят на Окръжната прокуратура в София Христина Лулчева подчерта, че разследването е в самото си начало.
По думите ѝ хижа̀та се намира в трудно достъпен район, което допълнително затруднява работата на разследващите екипи.
Тя уточни, че засега няма свидетели, които да са били в района по време на инцидента, а тепърва ще се установява и с каква дейност са се занимавали тримата мъже, както и дали са притежавали оръжия и законни ли са били те.
Сигнал за опожарена сграда в землището на село Гинци е подаден по-рано днес, като на място са открити три безжизнени тела на мъже, съобщи на брифинг началникът на ОДМВР–София старши комисар Тихомир Ценов.
- Реклама -
По думите му е опожарена част от бившата хижа „Петрохан“, която в момента се стопанисва от частно лице, а тримата мъже са обитавали сградата.
Той обясни, че огледът на вътрешността на сградата все още не е възможен, тъй като вътре има газови бутилки и районът остава опасен.
Ръководителят на Окръжната прокуратура в София Христина Лулчева подчерта, че разследването е в самото си начало.
По думите ѝ хижа̀та се намира в трудно достъпен район, което допълнително затруднява работата на разследващите екипи.
Тя уточни, че засега няма свидетели, които да са били в района по време на инцидента, а тепърва ще се установява и с каква дейност са се занимавали тримата мъже, както и дали са притежавали оръжия и законни ли са били те.