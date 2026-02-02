НА ЖИВО
          Крими

          Полицията в Горна Оряховица задържа жена за кражба на алкохол за 430 евро

          2 февруари 2026 | 10:16
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          32-годишна жена е задържана за кражба на алкохол на стойност 430 евро от магазин в Горна Оряховица, като посегателствата са извършвани в периода от края на декември до началото на януари.

          Липсите били установени при извършена инвентаризация в търговския обект, когато станало ясно, че отсъстват различни видове алкохол. В хода на разследването служителите на реда стигнали до извода, че извършител е 32-годишна жена от града, която вече е позната на полицията.

          Жената е задържана, като е възстановила равностойността на откраднатата стока.

