Полицията в Горна Оряховица задържа жена за кражба на алкохол за 430 евро

32-годишна жена е задържана за кражба на алкохол на стойност 430 евро от магазин в Горна Оряховица, като посегателствата са извършвани в периода от края на декември до началото на януари.

Липсите били установени при извършена инвентаризация в търговския обект, когато станало ясно, че отсъстват различни видове алкохол. В хода на разследването служителите на реда стигнали до извода, че извършител е 32-годишна жена от града, която вече е позната на полицията.

Жената е задържана, като е възстановила равностойността на откраднатата стока.