          Политика

          Португалия отпуска 2,5 млрд. евро за възстановяване след бурята „Кристин“

          2 февруари 2026 | 01:04 20
          Снимка: БГНЕС
          Сподели
          Португалското правителство ще отдели 2,5 милиарда евро за подпомагане на възстановителните дейности след опустошителната буря „Кристин“, която премина през страната през изминалата седмица, отне живота на петима души и причини мащабни разрушения, съобщи АФП.

          Това обяви премиерът на Португалия Луиш Монтенегро, който също така удължи режима на „състояние на бедствие“ – една степен под извънредно положение – в най-засегнатите райони до 8 февруари, на фона на очаквани нови обилни валежи.

          Мярката беше въведена първоначално на 29 януари и дава на властите разширени правомощия за налагане на мерки за безопасност и координация на спешни реакции. Първоначалният ѝ срок изтичаше на 1 февруари.

          „Някои райони ще се изправят пред по-сериозни ситуации, които дори може да наложат евакуация“, заяви Монтенегро на пресконференция след извънредно заседание на кабинета.

          Националната метеорологична служба IPMA постави цялата континентална част на Португалия под предупреждение до 2 февруари за интензивни валежи и ветрове със скорост до 100 км/ч, като нестабилното време се очаква да продължи и през следващите дни.

          „Настоящите метеорологични прогнози са изключително сериозни и могат да причинят значителни щети“, предупреди националният командир на гражданската защита Марио Силвестре.

          „Почвата вече не може да задържа вода. Не става въпрос дали ще има наводнения, а кога и колко тежки ще бъдат последиците“, допълни той.

          Агенцията за гражданска защита вече е изпратила SMS предупреждения до мобилните телефони в големи части на страната заради високия риск от наводнения и свлачища.

          Ураганните ветрове на бурята „Кристин“ удариха централната и северната част на Португалия в нощта срещу 27 януари, причинявайки наводнения, свлачища и сериозни щети по сгради и инфраструктура.

          Като част от пакета за подпомагане правителството обяви още:

          90-дневен мораториум върху ипотечните кредити и други заеми за жителите на засегнатите райони, както и 400 милиона евро за спешни ремонти на пътната и железопътната инфраструктура.

          „Мобилизираме всички ресурси от публичния, социалния и частния сектор, за да гарантираме, че възстановяването ще бъде завършено възможно най-бързо“, подчерта премиерът.

          По данни на електроразпределителната компания E-Redes, към 1 февруари около 167 000 клиенти все още са били без електрозахранване – основно в централната част на страната. Това е значително по-малко в сравнение с над един милион абонати, останали без ток непосредствено след преминаването на бурята.

