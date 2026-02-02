Португалия отпуска 2,5 млрд. евро за възстановяване след бурята „Кристин“

Португалското правителство ще отдели 2,5 милиарда евро за подпомагане на възстановителните дейности след опустошителната буря „Кристин“, която премина през страната през изминалата седмица, отне живота на петима души и причини мащабни разрушения, съобщи АФП.
Това обяви премиерът на Португалия Луиш Монтенегро, който също така удължи режима на „състояние на бедствие“ – една степен под извънредно положение – в най-засегнатите райони до 8 февруари, на фона на очаквани нови обилни валежи.
Мярката беше въведена първоначално на 29 януари и дава на властите разширени правомощия за налагане на мерки за безопасност и координация на спешни реакции. Първоначалният ѝ срок изтичаше на 1 февруари.
Националната метеорологична служба IPMA постави цялата континентална част на Португалия под предупреждение до 2 февруари за интензивни валежи и ветрове със скорост до 100 км/ч, като нестабилното време се очаква да продължи и през следващите дни.
Агенцията за гражданска защита вече е изпратила SMS предупреждения до мобилните телефони в големи части на страната заради високия риск от наводнения и свлачища.
Ураганните ветрове на бурята „Кристин“ удариха централната и северната част на Португалия в нощта срещу 27 януари, причинявайки наводнения, свлачища и сериозни щети по сгради и инфраструктура.
Като част от пакета за подпомагане правителството обяви още:
90-дневен мораториум върху ипотечните кредити и други заеми за жителите на засегнатите райони, както и 400 милиона евро за спешни ремонти на пътната и железопътната инфраструктура.
По данни на електроразпределителната компания E-Redes, към 1 февруари около 167 000 клиенти все още са били без електрозахранване – основно в централната част на страната. Това е значително по-малко в сравнение с над един милион абонати, останали без ток непосредствено след преминаването на бурята.
