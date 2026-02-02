НА ЖИВО
      понеделник, 02.02.26
          НачалоЗдраве

          Благодарност: Посланикът на Северна Македония награди „Пирогов“ за спасяването на децата при трагедията в Кочани

          Лекарите запознаха посланика с актуалното състояние на пациентите, които продължават да посещават болницата по график

          2 февруари 2026 | 13:35 800
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Посланикът на Северна Македония Агнеза Руси Поповска награди УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ за спасяването на най-тежко пострадалите деца и младежи при инцидента в Кочани през март 2025 година. Признанието посланикът връчи на изпълнителния директор на университетската болница д-р Валентин Димитров.

          По време на посещението тя се срещна и с екип на Клиниката по изгаряне и пластично-възстановителна хирургия, ръководена от проф. Мая Аргирова, д-р Мартин Попов – началник Отделение по изгаряне и пластично-възстановителна хирургия – възрастни, д-р Мартин Мартинов – началник Отделение по изгаряне и пластично-възстановителна хирургия – деца, д-р Мартин Любомиров – началник ОАИЛ- изгаряне и пластично-възстановителна хирургия, както и доц. Богдан Младенов – началник на Клиника по анестезиология и интензивно лечение – деца.

          По време на срещата посланик Поповска поднесе благодарности към ръководството на болница „Пирогов“ и всички медици, участвали в спасяването на живота и здравето на македонските младежи.

          Тя подчерта приносът на екипите, за да може всички деца и младежи да оцелеят и се възстановяват добре. Те пък от своя страна запознаха посланика с актуалното състояние на пациентите, които продължават да посещават болницата по график.

          Изпълнителният директор д-р Валентин Димитров. благодари за вниманието и признанието. Той увери посланик Агнеза Руси Поповска, че „Пирогов“ винаги е насреща за всички пациенти, които се нуждаят от високоспециализирана помощ.

