      понеделник, 02.02.26
          19:11 Полицията обяви кои са тримата мъже, загинали в хижата „Петрохан"16:49 След публикация на „Евроком" за Брендо: Правосъдният министър погва шефа на затвора15:34 Разследващи пред Евроком: Проверява се дали трите трупа на „Петрохан" не са на издирваните от „Наглите"14:47 Диляна Гайтанджиева пред Евроком за българската следа в „Епстийн": Правителствени срещи, модели и тайни пратки (аудио)14:01 Първи подробности за трите трупа, открити на „Петрохан", имало е и пожар13:21 Президентът Йотова започва утре консултациите за служебен премиер, първи са парламентарните групи на ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ10:47 WSJ: САЩ са публикували нецензурираните имена на над 40 от жертвите на Епстийн10:40 „Льо Монд": Украйна се готви да воюва още 5-10 години10:33 Петльовден е – Празник на силата и закрилата на момчетата в семейството09:49 Само в ЕВРОКОМ: Шефът на софийския затвор поиска Брендо да бъде предсрочно освободен. Нарушава ли се законът?
          ПП–ДБ настоява за нов и.ф. главен прокурор при консултациите за служебен кабинет

          Коалицията „ПП-ДБ“ ще участва в консултациите в Президентството за избор на служебен министър-председател, като постави условие бъдещият служебен министър на правосъдието да предложи нов временно изпълняващ функциите главен прокурор

          2 февруари 2026 | 18:14 500
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ ще участва в консултациите в Президентството за избор на служебен министър-председател, като постави условие бъдещият служебен министър на правосъдието да предложи нов временно изпълняващ функциите главен прокурор.

          Това обяви пред БНР съпредседателят на парламентарната група Надежда Йорданова, която е част от ръководството на партия „Да, България“.

          „Настояваме служебното правителство и служебният министър на правосъдието да предложат нов временно изпълняващ функциите главен прокурор. Борислав Сарафов трябва да си отиде от кабинета на главния прокурор незабавно и служебният министър на правосъдието трябва да започне тази процедура.“

          Йорданова подчерта още, че парламентарната ѝ група ще настоява президентът Илияна Йотова да наложи вето върху приетите промени в Изборния кодекс, с които броят на изборните секции в държави извън Европейския съюз се ограничава до максимум 20. По думите ѝ така се поставя реална пречка пред вече гарантирани граждански права за участие в изборния процес.

          В отговор на въпрос за измененията в Конституцията, свързани със статута на служебното правителство, Йорданова отново посочи, че предложението служебният премиер да се избира от списък, известен като „домова книга“, е било внесено от ГЕРБ.

          „Нашето предложение беше функциите на служебното правителство да се изпълняват от последния редовен кабинет, какъвто е преобладаващият модел в повечето западноевропейски демокрации.“

          Съпредседателят на парламентарната група напомни и за отговорността на ПП–ДБ към стотиците хиляди протестиращи, довели до падането на правителството на Росен Желязков през декември 2025 година. Според нея това задължава формациите в коалицията да работят за по-широко политическо представителство на меритократичен принцип, както и за изпълнение на основните искания на протестите – независима съдебна власт, борба срещу завладяната държава и провеждане на честни парламентарни избори.

          „Трябва да проявим политическа зрялост и да изпълним тази задача. Преговорите между политически партньори в коалиция са нещо нормално. Трябва да се постигне коалиционно споразумение и да се реши формулата за явяване на избори. За да постигнем решение, трябва да проведем преговори и това е най-нормалното и демократично нещо, което се случва в демократичния пейзаж.“

          Йорданова добави, че политическата обстановка предстоящите избори се различава значително от тази през октомври 2024 г., като на сцената вече се появява и нов политически играч. Затова, по думите ѝ, коалицията трябва ясно да формулира посланията си, да представи своя екип и да покаже готовност да защитава приоритетите си пред избирателите.

          „Много неща се случиха, появява се и нов играч на парламентарната арена. Това е още една причина ясно да кажем какво предлагаме на избирателите, какъв отбор им представяме и колко способен е той да защити съответните приоритети.“

