ПП–ДБ настоява за нов и.ф. главен прокурор при консултациите за служебен кабинет

Коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ ще участва в консултациите в Президентството за избор на служебен министър-председател, като постави условие бъдещият служебен министър на правосъдието да предложи нов временно изпълняващ функциите главен прокурор.

Това обяви пред БНР съпредседателят на парламентарната група Надежда Йорданова, която е част от ръководството на партия „Да, България“.

„Настояваме служебното правителство и служебният министър на правосъдието да предложат нов временно изпълняващ функциите главен прокурор. Борислав Сарафов трябва да си отиде от кабинета на главния прокурор незабавно и служебният министър на правосъдието трябва да започне тази процедура.“

Йорданова подчерта още, че парламентарната ѝ група ще настоява президентът Илияна Йотова да наложи вето върху приетите промени в Изборния кодекс, с които броят на изборните секции в държави извън Европейския съюз се ограничава до максимум 20. По думите ѝ така се поставя реална пречка пред вече гарантирани граждански права за участие в изборния процес.

В отговор на въпрос за измененията в Конституцията, свързани със статута на служебното правителство, Йорданова отново посочи, че предложението служебният премиер да се избира от списък, известен като „домова книга“, е било внесено от ГЕРБ.

„Нашето предложение беше функциите на служебното правителство да се изпълняват от последния редовен кабинет, какъвто е преобладаващият модел в повечето западноевропейски демокрации.“

Съпредседателят на парламентарната група напомни и за отговорността на ПП–ДБ към стотиците хиляди протестиращи, довели до падането на правителството на Росен Желязков през декември 2025 година. Според нея това задължава формациите в коалицията да работят за по-широко политическо представителство на меритократичен принцип, както и за изпълнение на основните искания на протестите – независима съдебна власт, борба срещу завладяната държава и провеждане на честни парламентарни избори.

„Трябва да проявим политическа зрялост и да изпълним тази задача. Преговорите между политически партньори в коалиция са нещо нормално. Трябва да се постигне коалиционно споразумение и да се реши формулата за явяване на избори. За да постигнем решение, трябва да проведем преговори и това е най-нормалното и демократично нещо, което се случва в демократичния пейзаж.“

Йорданова добави, че политическата обстановка предстоящите избори се различава значително от тази през октомври 2024 г., като на сцената вече се появява и нов политически играч. Затова, по думите ѝ, коалицията трябва ясно да формулира посланията си, да представи своя екип и да покаже готовност да защитава приоритетите си пред избирателите.