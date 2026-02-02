НА ЖИВО
          Пратеникът на Тръмп се среща с иранския външен министър

          Снимка: WILL OLIVER / БГНЕС
          Очаква се лична среща между специалния пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф и иранския външен министър Абас Арагчи на 6 февруари в Истанбул, съобщи Axios.

          Според информацията, позоваваща се на двама източници, разговорите ще бъдат фокусирани върху възможността за постигане на нова ядрена сделка между Вашингтон и Техеран. Трети източник обаче е предупредил, че подобна среща остава „най-добрият възможен сценарий“ и все още не е окончателно потвърдена.

          Ако се осъществи, това ще бъде първи пряк контакт на високо равнище между представители на администрацията на Доналд Тръмп и иранското външно министерство в условията на силно напрежение около ядрената програма на Иран и засилен дипломатически натиск от страна на САЩ.

