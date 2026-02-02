Президентът Илияна Йотова започва консултации с ПГ на ГЕРБ и ПП–ДБ за служебен премиер

Президентът Илияна Йотова ще проведе срещи с парламентарните групи на ГЕРБ и ПП–ДБ в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател, съобщи БГНЕС.

През изминалата седмица Йотова разговаря с кандидатите от т.нар. „домова книга“ за служебен премиер. Петима от тях са дали съгласие да оглавят служебно правителство. След приключване на консултациите с парламентарните групи президентът ще обяви решението си за това кой ще бъде назначен за служебен министър-председател.

Съгласилите се да поемат поста са Андрей Гюров, подуправител на Българска народна банка, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев, както и заместник-председателите на институцията Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Андрей Гюров постави условие, че би приел номинацията само при ясно разписани принципи и без скрити условия. По думите му честни избори са възможни единствено при служебно правителство, което е политически неутрално и не се намесва в партийния процес.

Мария Филипова заяви, че се счита за подходящ кандидат, тъй като стъпва на 15-годишния си опит в държавната администрация, в който е работила последователно за защита на правата и благополучието на гражданите.

Димитър Главчев, който два пъти вече е оглавявал служебен кабинет, потвърди готовността си да поеме отново тази отговорност. Той подчерта, че разполага както с подходящ кандидат за вътрешен министър, така и с готов състав на служебно правителство.

Заместник-председателите на Сметната палата Маргарита Николова и Силвия Къдрева също заявиха, че ще се отзоват, ако президентът Йотова ги посочи за служебен министър-председател.