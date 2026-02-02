НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 02.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          19:11 Полицията увърта за смъртта на тримата мъже16:49 След публикация на „Евроком“ за Брендо: Правосъдният министър погва шефа на затвора15:34 Разследващи пред Евроком: Проверява се дали трите трупа на „Петрохан“ не са на издирваните от „Наглите“14:47 Диляна Гайтанджиева пред Евроком за българската следа в „Епстийн“: Правителствени срещи, модели и тайни пратки (аудио)14:01 Първи подробности за трите трупа, открити на „Петрохан“, имало е и пожар13:21 Президентът Йотова започва утре консултациите за служебен премиер, първи са парламентарните групи на ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ
          НачалоБългарияПолитика

          Президентът Илияна Йотова започва консултации с ПГ на ГЕРБ и ПП–ДБ за служебен премиер

          2 февруари 2026 | 20:07 625
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Президентът Илияна Йотова ще проведе срещи с парламентарните групи на ГЕРБ и ПП–ДБ в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател, съобщи БГНЕС.

          - Реклама -

          През изминалата седмица Йотова разговаря с кандидатите от т.нар. „домова книга“ за служебен премиер. Петима от тях са дали съгласие да оглавят служебно правителство. След приключване на консултациите с парламентарните групи президентът ще обяви решението си за това кой ще бъде назначен за служебен министър-председател.

          Съгласилите се да поемат поста са Андрей Гюров, подуправител на Българска народна банка, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев, както и заместник-председателите на институцията Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

          Андрей Гюров постави условие, че би приел номинацията само при ясно разписани принципи и без скрити условия. По думите му честни избори са възможни единствено при служебно правителство, което е политически неутрално и не се намесва в партийния процес.

          Мария Филипова заяви, че се счита за подходящ кандидат, тъй като стъпва на 15-годишния си опит в държавната администрация, в който е работила последователно за защита на правата и благополучието на гражданите.

          Димитър Главчев, който два пъти вече е оглавявал служебен кабинет, потвърди готовността си да поеме отново тази отговорност. Той подчерта, че разполага както с подходящ кандидат за вътрешен министър, така и с готов състав на служебно правителство.

          Заместник-председателите на Сметната палата Маргарита Николова и Силвия Къдрева също заявиха, че ще се отзоват, ако президентът Йотова ги посочи за служебен министър-председател.

          Президентът Илияна Йотова ще проведе срещи с парламентарните групи на ГЕРБ и ПП–ДБ в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател, съобщи БГНЕС.

          - Реклама -

          През изминалата седмица Йотова разговаря с кандидатите от т.нар. „домова книга“ за служебен премиер. Петима от тях са дали съгласие да оглавят служебно правителство. След приключване на консултациите с парламентарните групи президентът ще обяви решението си за това кой ще бъде назначен за служебен министър-председател.

          Съгласилите се да поемат поста са Андрей Гюров, подуправител на Българска народна банка, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев, както и заместник-председателите на институцията Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

          Андрей Гюров постави условие, че би приел номинацията само при ясно разписани принципи и без скрити условия. По думите му честни избори са възможни единствено при служебно правителство, което е политически неутрално и не се намесва в партийния процес.

          Мария Филипова заяви, че се счита за подходящ кандидат, тъй като стъпва на 15-годишния си опит в държавната администрация, в който е работила последователно за защита на правата и благополучието на гражданите.

          Димитър Главчев, който два пъти вече е оглавявал служебен кабинет, потвърди готовността си да поеме отново тази отговорност. Той подчерта, че разполага както с подходящ кандидат за вътрешен министър, така и с готов състав на служебно правителство.

          Заместник-председателите на Сметната палата Маргарита Николова и Силвия Къдрева също заявиха, че ще се отзоват, ако президентът Йотова ги посочи за служебен министър-председател.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Други

          Андрей Велчев: Институциите работят по свои правила – от казуса „Брендо“ до качеството на храните

          Десислава Димитрова -
          Липсата на работещи институции и прилагането на двойни стандарти в управлението на държавата бяха основните акценти в коментара на Андрей Велчев, председателят на сдружението „За достъпна и качествена храна“.
          Политика

          Ружа Райчева: Не очаквам дебат между Борисов и Радев

          Златина Петкова -
          Не очаквам дебат между Борисов и Радев, но ако има такъв, то той ще бъде много интересен за гледане. За Пеевски съм почти 100%...
          Общество

          Затвор за нелегални старчески домове: Агенцията за качество на социалните услуги с мащабни проверки

          Десислава Димитрова -
          Предоставянето на социални услуги без необходимия лиценз вече може да доведе до ефективни присъди за нарушителите, след като в Наказателния кодекс бяха приети ключови промени.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions