Президентът Йотова започва утре консултациите за служебен премиер, първи са парламентарните групи на ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ

2 февруари 2026 | 13:21
19
Президентът Илияна Йотова ще проведе утре – 3 февруари, първите консултации с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател.
Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.
Във вторник Йотова ще проведе срещи на „Дондуков 2“, както следва:
От 11:00 часа – представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС.
От 13:30 часа – представители на парламентарната група на „Продължаваме Промяната-Демократична България“.
