      понеделник, 02.02.26
          Президентът Йотова започва утре консултациите за служебен премиер, първи са парламентарните групи на ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ

          Президентът се креща с парламентарните групи на ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ

          2 февруари 2026 | 13:21 190
          Снимка:БГНЕС
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Президентът Илияна Йотова ще проведе утре – 3 февруари, първите консултации с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател.

          Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

          Във вторник Йотова ще проведе срещи на „Дондуков 2“, както следва:

          От 11:00 часа – представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС.

          От 13:30 часа – представители на парламентарната група на „Продължаваме Промяната-Демократична България“.

