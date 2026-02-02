Президентът Йотова започва утре консултациите за служебен премиер, първи са парламентарните групи на ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ

Президентът Илияна Йотова ще проведе утре – 3 февруари, първите консултации с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател.

Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Във вторник Йотова ще проведе срещи на „Дондуков 2“, както следва:

От 11:00 часа – представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС.

От 13:30 часа – представители на парламентарната група на „Продължаваме Промяната-Демократична България“.