Прокуратурата: Извършени са 30 претърсвания при акцията срещу онлайн пиратството

Общо 44 обекта са обхванати, а 30 претърсвания са извършени, включително в офиси на търговски дружества, в рамките на четири досъдебни производства, съобщиха на брифинг от Софийската градска прокуратура (СГП) във връзка с координираната международна операция срещу онлайн пиратството.
Акцията е реализирана от СГП, Софийската районна прокуратура (СРП), ДАНС, ГДБОП-МВР, както и със съдействието на Департамента по вътрешна сигурност на САЩ, Министерството на правосъдието на САЩ и Европол.
Представителят на СГП Десислава Петрова уточни, че делата, наблюдавани от градската прокуратура, са свързани с разследвания за пране на пари, като в момента се проверяват съмнителни финансови потоци както в рамките на Европейския съюз, така и извън него.
От своя страна прокурорът от Софийската районна прокуратура Георги Коджаниколов поясни, че разследванията на СРП касаят създаването и поддържането на информационни системи, подпомагащи незаконното разпространение на защитено с авторски права съдържание.
По думите на разследващите целта на операцията не е единствено спирането на конкретни торент платформи, а подобряване на имиджа на България и спазването на международните стандарти за защита на авторските права.
Светослав Василев от Националната следствена служба припомни, че страната ни се намира от години в т.нар. „Списък 301“ за държави с проблеми в борбата срещу онлайн пиратството, като е единствената държава от ЕС, включена в него, което влияе негативно върху международния ѝ образ.
Той добави, че именно поради тази причина ръководството на прокуратурата е решило през лятото на миналата година да създаде сектор „Киберпрестъпления“ към следствения отдел на СГП.