Прокуратурата: Извършени са 30 претърсвания при акцията срещу онлайн пиратството

Общо 44 обекта са обхванати, а 30 претърсвания са извършени, включително в офиси на търговски дружества, в рамките на четири досъдебни производства, съобщиха на брифинг от Софийската градска прокуратура (СГП) във връзка с координираната международна операция срещу онлайн пиратството.

Акцията е реализирана от СГП, Софийската районна прокуратура (СРП), ДАНС, ГДБОП-МВР, както и със съдействието на Департамента по вътрешна сигурност на САЩ, Министерството на правосъдието на САЩ и Европол.

Представителят на СГП Десислава Петрова уточни, че делата, наблюдавани от градската прокуратура, са свързани с разследвания за пране на пари, като в момента се проверяват съмнителни финансови потоци както в рамките на Европейския съюз, така и извън него.

„Вече е назначена комплексна компютърно-техническа експертиза на всички обекти, които по тези дела са иззети при акцията от миналата седмица и съдържат компютърни и информационни данни“, заяви Петрова.

От своя страна прокурорът от Софийската районна прокуратура Георги Коджаниколов поясни, че разследванията на СРП касаят създаването и поддържането на информационни системи, подпомагащи незаконното разпространение на защитено с авторски права съдържание.

„По делата, които наблюдава СРП, има привлечени в качеството на обвиняеми три лица“, съобщи Коджаниколов.

По думите на разследващите целта на операцията не е единствено спирането на конкретни торент платформи, а подобряване на имиджа на България и спазването на международните стандарти за защита на авторските права.

Светослав Василев от Националната следствена служба припомни, че страната ни се намира от години в т.нар. „Списък 301“ за държави с проблеми в борбата срещу онлайн пиратството, като е единствената държава от ЕС, включена в него, което влияе негативно върху международния ѝ образ.

„Неколкократно бяхме уведомени, че докато работят такива големи пиратски платформи, страната ни няма как да бъде извадена от списък 301, докато продължава да толерира онлайн пиратството“, посочи Василев.

Той добави, че именно поради тази причина ръководството на прокуратурата е решило през лятото на миналата година да създаде сектор „Киберпрестъпления“ към следствения отдел на СГП.