      понеделник, 02.02.26
          Пуснаха тежкотоварния трафик по пътя Кърджали – Ардино

          Движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по пътя Кърджали – Ардино вече е възстановено, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“

          2 февруари 2026 | 16:42 220
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по пътя Кърджали – Ардино вече е възстановено, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

          Ограничението за преминаване на камиони в този участък от републиканската пътна мрежа беше въведено на 1 февруари заради снеговалежите в област Кърджали, които засегнаха и трасето.

          По-рано през деня областният управител Никола Чанев увери, че обстановката в региона е спокойна, а пътищата са проходими при зимни условия.

          Тежкотоварни камиони са в капан по трасето за „Дунав мост 2“ от неделя вечер Тежкотоварни камиони са в капан по трасето за „Дунав мост 2“ от неделя вечер

          Той уточни още, че най-сериозна снежна покривка е измерена в района на Далджата по пътя към Ардино, както и около чернооченското село Паничково, където снегът е достигнал над 35 сантиметра.

