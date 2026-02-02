Пуснаха тежкотоварния трафик по пътя Кърджали – Ардино

Движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по пътя Кърджали – Ардино вече е възстановено, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Ограничението за преминаване на камиони в този участък от републиканската пътна мрежа беше въведено на 1 февруари заради снеговалежите в област Кърджали, които засегнаха и трасето.

По-рано през деня областният управител Никола Чанев увери, че обстановката в региона е спокойна, а пътищата са проходими при зимни условия.

Той уточни още, че най-сериозна снежна покривка е измерена в района на Далджата по пътя към Ардино, както и около чернооченското село Паничково, където снегът е достигнал над 35 сантиметра.