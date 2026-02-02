НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 02.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          16:49 След публикация на „Евроком“ за Брендо: Правосъдният министър погва шефа на затвора15:34 Разследващи пред Евроком: Проверява се дали трите трупа на „Петрохан“ не са на издирваните от „Наглите“14:47 Диляна Гайтанджиева пред Евроком за българската следа в „Епстийн“: Правителствени срещи, модели и тайни пратки (аудио)14:01 Първи подробности за трите трупа, открити на „Петрохан“, имало е и пожар13:21 Президентът Йотова започва утре консултациите за служебен премиер, първи са парламентарните групи на ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ10:47 WSJ: САЩ са публикували нецензурираните имена на над 40 от жертвите на Епстийн10:40 „Льо Монд“: Украйна се готви да воюва още 5-10 години10:33 Петльовден е – Празник на силата и закрилата на момчетата в семейството09:49 Само в ЕВРОКОМ: Шефът на софийския затвор поиска Брендо да бъде предсрочно освободен. Нарушава ли се законът?
          НачалоБългарияОбщество

          Ръст на грипа и респираторните инфекции във Врачанско, отчитат повече заразни заболявания

          Броят на заболелите от грип и остри респираторни заболявания в област Враца продължава да нараства, показват данни от седмичния бюлетин на РЗИ

          2 февруари 2026 | 17:34 180
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Броят на заболелите от грип и остри респираторни заболявания в област Враца продължава да нараства, показват данни от седмичния бюлетин на Регионалната здравна инспекция (РЗИ), публикуван на интернет страницата на институцията.

          - Реклама -

          В периода 23 – 30 януари е отчетена заболеваемост от 123,94 на 10 000 души население, което е увеличение спрямо предходната седмица — 19 – 23 януари, когато показателят е бил 105,35 на 10 000 души.

          Има четири вида грипни вируси: Лечението на тип А и В е едно и също Има четири вида грипни вируси: Лечението на тип А и В е едно и също

          Освен случаите на грип и респираторни инфекции, през изминалата седмица са регистрирани и 19 случая на заразни заболявания, подлежащи на задължителен отчет. Сред тях 14 са на варицела, два на туберкулоза (ТБК), както и по един случай на ентероколит, хепатит B и ХИВ.

          Грипният сезон навлиза в пик до първите дни на февруари Грипният сезон навлиза в пик до първите дни на февруари

          За сравнение, седмица по-рано броят на регистрираните заразни заболявания е бил по-нисък — 13 случая на варицела и един случай на скарлатина, сочат още данните на РЗИ – Враца.

          Броят на заболелите от грип и остри респираторни заболявания в област Враца продължава да нараства, показват данни от седмичния бюлетин на Регионалната здравна инспекция (РЗИ), публикуван на интернет страницата на институцията.

          - Реклама -

          В периода 23 – 30 януари е отчетена заболеваемост от 123,94 на 10 000 души население, което е увеличение спрямо предходната седмица — 19 – 23 януари, когато показателят е бил 105,35 на 10 000 души.

          Има четири вида грипни вируси: Лечението на тип А и В е едно и също Има четири вида грипни вируси: Лечението на тип А и В е едно и също

          Освен случаите на грип и респираторни инфекции, през изминалата седмица са регистрирани и 19 случая на заразни заболявания, подлежащи на задължителен отчет. Сред тях 14 са на варицела, два на туберкулоза (ТБК), както и по един случай на ентероколит, хепатит B и ХИВ.

          Грипният сезон навлиза в пик до първите дни на февруари Грипният сезон навлиза в пик до първите дни на февруари

          За сравнение, седмица по-рано броят на регистрираните заразни заболявания е бил по-нисък — 13 случая на варицела и един случай на скарлатина, сочат още данните на РЗИ – Враца.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Григорова алармира за откази за прием на спешни пациенти в София

          Десислава Димитрова -
          Общинският съветник в София Ваня Григорова описва в публикация във Facebook няколко случая, при които пациенти в спешно състояние срещат затруднения да бъдат приети в болница в столицата.
          Култура

          Улица в София ще носи името на Тери Пратчет

          Росица Николаева -
          София ще има улица, която ще носи името на писателя Тери Пратчет. Това стана ясно от седмичния бюлетин за работата на районния кмет и администрацията на район...
          ИТ

          Samsung официално влиза в AR сектока с умни очила за масовия потребител

          Михаил Георгиев -
          Технологичният лидер Samsung официално потвърди дългоочакваната новина, слагайки край на месеците спекулации в индустрията – компанията разработва собствени очила за добавена реалност (AR). За...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions