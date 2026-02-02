Ръст на грипа и респираторните инфекции във Врачанско, отчитат повече заразни заболявания

Броят на заболелите от грип и остри респираторни заболявания в област Враца продължава да нараства, показват данни от седмичния бюлетин на Регионалната здравна инспекция (РЗИ), публикуван на интернет страницата на институцията.

В периода 23 – 30 януари е отчетена заболеваемост от 123,94 на 10 000 души население, което е увеличение спрямо предходната седмица — 19 – 23 януари, когато показателят е бил 105,35 на 10 000 души.

Освен случаите на грип и респираторни инфекции, през изминалата седмица са регистрирани и 19 случая на заразни заболявания, подлежащи на задължителен отчет. Сред тях 14 са на варицела, два на туберкулоза (ТБК), както и по един случай на ентероколит, хепатит B и ХИВ.

За сравнение, седмица по-рано броят на регистрираните заразни заболявания е бил по-нисък — 13 случая на варицела и един случай на скарлатина, сочат още данните на РЗИ – Враца.