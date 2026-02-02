Разкритията по случая „Епстийн“ стигат до София: нови документи свързват световни лидери, бизнес елит и мрежа за набиране на момичета

Нови разкрития около досиетата „Епстийн“ показват шокиращи подробности, в които са замесени имена на политици и известни личности от целия свят. Сред споменаваните фигури са представители на глобалния политически и бизнес елит, включително Илон Мъск, Бил Гейтс, съоснователят на Google Сергей Брин, принц Андрю, търговският министър на САЩ Хауърд Лутник, режисьори, собственици на спортни отбори, дипломати и бизнесмени.

В документите присъства и списък с непотвърдени сигнали, в който се споменават текущият президент на Америка Доналд Тръмп, както и 42-рият президент на САЩ Бил Клинтън. Според няколко издания Клинтън е летял поне 15 пъти с частния самолет на Джефри Епстийн.

Във Великобритания лорд Питър Манделсън е подал оставка от Лейбъристката партия, след като името му е било споменато във връзка със случая.

Според анализи на големи международни издания името на Владимир Путин се споменава поне хиляда пъти, а думата Москва – над 10 хиляди пъти в разглежданите документи. Германското издание „Билд“ твърди, че Джефри Епстийн е работил с руското разузнаване, като е съдействал за изграждането на мрежа от млади жени от Източна Европа и Русия с цел събиране на компрометираща информация срещу политици, дипломати и бизнесмени.

Няколко издания посочват директно София и България като възможни дестинации за набиране на момичета. Според публикациите кореспонденцията е водена по имейл с приближен на Епстийн, като се говори за връзки с влиятелни фигури в София, както и с агенции за модели, чрез които е ставало привличането на млади жени.

Същите публикации твърдят, че Епстийн е поддържал контакти с Москва и след ареста си през 2008 г., като според тях е предлагал информация за Доналд Тръмп на външния министър Сергей Лавров.

Документите съдържат и нови видеа и снимки, част от които се определят като шокиращи. Сред тях са изображения на принц Андрю, известен днес като Андрю Уиндзор, чието име вече е свързвано със случая в предишни разследвания.