НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 02.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятКрими

          Разкритията по случая „Епстийн“ стигат до София: нови документи свързват световни лидери, бизнес елит и мрежа за набиране на момичета

          2 февруари 2026 | 09:44 2740
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Нови разкрития около досиетата „Епстийн“ показват шокиращи подробности, в които са замесени имена на политици и известни личности от целия свят. Сред споменаваните фигури са представители на глобалния политически и бизнес елит, включително Илон Мъск, Бил Гейтс, съоснователят на Google Сергей Брин, принц Андрю, търговският министър на САЩ Хауърд Лутник, режисьори, собственици на спортни отбори, дипломати и бизнесмени.

          - Реклама -

          В документите присъства и списък с непотвърдени сигнали, в който се споменават текущият президент на Америка Доналд Тръмп, както и 42-рият президент на САЩ Бил Клинтън. Според няколко издания Клинтън е летял поне 15 пъти с частния самолет на Джефри Епстийн.

          Във Великобритания лорд Питър Манделсън е подал оставка от Лейбъристката партия, след като името му е било споменато във връзка със случая.

          Според анализи на големи международни издания името на Владимир Путин се споменава поне хиляда пъти, а думата Москва – над 10 хиляди пъти в разглежданите документи. Германското издание „Билд“ твърди, че Джефри Епстийн е работил с руското разузнаване, като е съдействал за изграждането на мрежа от млади жени от Източна Европа и Русия с цел събиране на компрометираща информация срещу политици, дипломати и бизнесмени.

          Бивш министър на Словакия напусна поста си след скандала с досиетата „Епстийн“ Бивш министър на Словакия напусна поста си след скандала с досиетата „Епстийн“

          Няколко издания посочват директно София и България като възможни дестинации за набиране на момичета. Според публикациите кореспонденцията е водена по имейл с приближен на Епстийн, като се говори за връзки с влиятелни фигури в София, както и с агенции за модели, чрез които е ставало привличането на млади жени.

          Същите публикации твърдят, че Епстийн е поддържал контакти с Москва и след ареста си през 2008 г., като според тях е предлагал информация за Доналд Тръмп на външния министър Сергей Лавров.

          Документите съдържат и нови видеа и снимки, част от които се определят като шокиращи. Сред тях са изображения на принц Андрю, известен днес като Андрю Уиндзор, чието име вече е свързвано със случая в предишни разследвания.

          Нови разкрития около досиетата „Епстийн“ показват шокиращи подробности, в които са замесени имена на политици и известни личности от целия свят. Сред споменаваните фигури са представители на глобалния политически и бизнес елит, включително Илон Мъск, Бил Гейтс, съоснователят на Google Сергей Брин, принц Андрю, търговският министър на САЩ Хауърд Лутник, режисьори, собственици на спортни отбори, дипломати и бизнесмени.

          - Реклама -

          В документите присъства и списък с непотвърдени сигнали, в който се споменават текущият президент на Америка Доналд Тръмп, както и 42-рият президент на САЩ Бил Клинтън. Според няколко издания Клинтън е летял поне 15 пъти с частния самолет на Джефри Епстийн.

          Във Великобритания лорд Питър Манделсън е подал оставка от Лейбъристката партия, след като името му е било споменато във връзка със случая.

          Според анализи на големи международни издания името на Владимир Путин се споменава поне хиляда пъти, а думата Москва – над 10 хиляди пъти в разглежданите документи. Германското издание „Билд“ твърди, че Джефри Епстийн е работил с руското разузнаване, като е съдействал за изграждането на мрежа от млади жени от Източна Европа и Русия с цел събиране на компрометираща информация срещу политици, дипломати и бизнесмени.

          Бивш министър на Словакия напусна поста си след скандала с досиетата „Епстийн“ Бивш министър на Словакия напусна поста си след скандала с досиетата „Епстийн“

          Няколко издания посочват директно София и България като възможни дестинации за набиране на момичета. Според публикациите кореспонденцията е водена по имейл с приближен на Епстийн, като се говори за връзки с влиятелни фигури в София, както и с агенции за модели, чрез които е ставало привличането на млади жени.

          Същите публикации твърдят, че Епстийн е поддържал контакти с Москва и след ареста си през 2008 г., като според тях е предлагал информация за Доналд Тръмп на външния министър Сергей Лавров.

          Документите съдържат и нови видеа и снимки, част от които се определят като шокиращи. Сред тях са изображения на принц Андрю, известен днес като Андрю Уиндзор, чието име вече е свързвано със случая в предишни разследвания.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Тръмп: Предупрежденията на Техеран няма да спрат САЩ при нужда от действие

          Дамяна Караджова -
          Държавният глава индиректно отправи предупреждение към Ислямската република след изказвания на аятолах Али Хаменей.
          Политика

          „Ако не сме на масата, сме в менюто“: защо съюзниците на САЩ започват да мислят самостоятелно

          Красимир Попов -
          Миналата седмица, по време на годишната среща на Световния икономически форум в Давос, канадският министър-председател Марк Карни определи основаната на правила международна система като...
          Политика

          Тръмп затваря „Кенеди Център“ за две години и го прекръства на „Тръмп Кенеди Център“

          Красимир Попов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че закрива за срок от две години художествения комплекс Кенеди Център във Вашингтон, считано от 4 юли —...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions