          НачалоБългария

          Разследващи пред Евроком: Проверява се дали трите трупа на „Петрохан“ не са на издирваните от „Наглите“

          2 февруари 2026 | 15:34 13410
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Сподели
          Катя Илиева
          Катя Илиева

          Разследващи проверят дали трите трупа, открити с огнестрелни рани днес около обяд в хижа на прохода „Петрохан“, не са на издирваните от групата за отвличания „Наглите“.

          Това съобщиха за Евроком източници от службите за сигурност. Става дума за Прокопи Прокопиев-Културиста, Ивайло Евтимов-Йожи и Даниел Димитров-Релето. Те бяха осъдени за серия отвличания срещу откупи. За дръзките посегателства бандитите излежаха средно 15-годишни присъди.

          Първи подробности за трите трупа, открити на „Петрохан“, имало е и пожар Първи подробности за трите трупа, открити на „Петрохан“, имало е и пожар

          На 12 август 2025 година в полицият постъпи сигнал за тяхното изчезване. До този момент няма и следа от мъжете. И тримата осъдени излязоха от затвора предсрочно за добро поведение. Въпреки, че престъпната им дейност бе разкрита, разследващите не успяха да стигнат до парите от откупите, получени от близките на похитените. Те надхвърлят 3 милиона лева.

