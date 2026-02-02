Разследващи пред Евроком: Проверява се дали трите трупа на „Петрохан“ не са на издирваните от „Наглите“

Разследващи проверят дали трите трупа, открити с огнестрелни рани днес около обяд в хижа на прохода „Петрохан“, не са на издирваните от групата за отвличания „Наглите“.

Това съобщиха за Евроком източници от службите за сигурност. Става дума за Прокопи Прокопиев-Културиста, Ивайло Евтимов-Йожи и Даниел Димитров-Релето. Те бяха осъдени за серия отвличания срещу откупи. За дръзките посегателства бандитите излежаха средно 15-годишни присъди.

На 12 август 2025 година в полицият постъпи сигнал за тяхното изчезване. До този момент няма и следа от мъжете. И тримата осъдени излязоха от затвора предсрочно за добро поведение. Въпреки, че престъпната им дейност бе разкрита, разследващите не успяха да стигнат до парите от откупите, получени от близките на похитените. Те надхвърлят 3 милиона лева.