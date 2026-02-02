Ружа Райчева: Не очаквам дебат между Борисов и Радев

Това каза журналистът Ружа Райчева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Според Райчева, за да се случи желаната от обществото и част от партиите съдебна реформа, то Румен Радев трябва да протегне ръка към някои от формациите, които ще влязат в следващ парламент.
По думите на журналиста ходът на Румен Радев да напусне президентската институция вече има огромни последствия. Тя посочи, че се вижда паническа реакция при част от политическите сили. Най-ясно това се виждало при БСП, които по странен начин се опитвали да се доближат до настоящия президент Илияна Йотова.
Липсата на работещи институции и прилагането на двойни стандарти в управлението на държавата бяха основните акценти в коментара на Андрей Велчев, председателят на сдружението „За достъпна и качествена храна“.