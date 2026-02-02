НА ЖИВО
          Политика

          Ружа Райчева: Не очаквам дебат между Борисов и Радев

          2 февруари 2026 | 19:20
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          Не очаквам дебат между Борисов и Радев, но ако има такъв, то той ще бъде много интересен за гледане. За Пеевски съм почти 100% сигурна, че събира компромати и опорни точки срещу хората, които ще са около Радев.

          Това каза журналистът Ружа Райчева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Според Райчева, за да се случи желаната от обществото и част от партиите съдебна реформа, то Румен Радев трябва да протегне ръка към някои от формациите, които ще влязат в следващ парламент.

          „Сега ПП-ДБ го обвиняват, че той евентуално ще търси някаква подкрепа при ГЕРБ, ако се наложи. Това е изключително условно и аз мисля, че е отговорно да се заяви още сега“, посочи гостенката.

          По думите на журналиста ходът на Румен Радев да напусне президентската институция вече има огромни последствия. Тя посочи, че се вижда паническа реакция при част от политическите сили. Най-ясно това се виждало при БСП, които по странен начин се опитвали да се доближат до настоящия президент Илияна Йотова.

