Съдът във Варна прекрати делото за мълчалив отказ на ОИК по сигнали срещу Koцев

Административният съд във Варна прекрати производството по адм. дело № 136/2026 г. и остави без разглеждане жалба срещу мълчалив отказ на Общинската избирателна комисия (ОИК) – Варна, свързана със сигнали за евентуално предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на общината.
Сигналите са подадени заради твърдения за неправомерно отсъствие от работа и незаконосъобразно ползване на отпуск от страна на кмета, посочват от пресцентъра на Административния съд – Варна, цитирани от БНР.
В мотивите си съдът приема, че жалбата е недопустима поради липса на правен интерес от страна на жалбоподателя.
Съдебното определение може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от уведомяването на страните.
