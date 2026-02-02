Съдът във Варна прекрати делото за мълчалив отказ на ОИК по сигнали срещу Koцев

Административният съд във Варна прекрати производството по адм. дело № 136/2026 г. и остави без разглеждане жалба срещу мълчалив отказ на Общинската избирателна комисия (ОИК) – Варна, свързана със сигнали за евентуално предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на общината.

Сигналите са подадени заради твърдения за неправомерно отсъствие от работа и незаконосъобразно ползване на отпуск от страна на кмета, посочват от пресцентъра на Административния съд – Варна, цитирани от БНР.

В мотивите си съдът приема, че жалбата е недопустима поради липса на правен интерес от страна на жалбоподателя.

„Съдът приема, че в качеството си на подател на сигнал, лицето не попада в изрично изброения в чл. 42, ал. 5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и по реда на чл. 459 от Изборния кодекс кръг от субекти, които имат право да оспорват решенията или отказите на ОИК.”

Съдебното определение може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от уведомяването на страните.