НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 02.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          Съдът във Варна прекрати делото за мълчалив отказ на ОИК по сигнали срещу Koцев

          2 февруари 2026 | 11:15 790
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Административният съд във Варна прекрати производството по адм. дело № 136/2026 г. и остави без разглеждане жалба срещу мълчалив отказ на Общинската избирателна комисия (ОИК) – Варна, свързана със сигнали за евентуално предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на общината.

          - Реклама -

          Сигналите са подадени заради твърдения за неправомерно отсъствие от работа и незаконосъобразно ползване на отпуск от страна на кмета, посочват от пресцентъра на Административния съд – Варна, цитирани от БНР.

          Общински съветник напусна ПП-ДБ и поиска оставката на кмета Благомир Коцев Общински съветник напусна ПП-ДБ и поиска оставката на кмета Благомир Коцев

          В мотивите си съдът приема, че жалбата е недопустима поради липса на правен интерес от страна на жалбоподателя.

          „Съдът приема, че в качеството си на подател на сигнал, лицето не попада в изрично изброения в чл. 42, ал. 5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и по реда на чл. 459 от Изборния кодекс кръг от субекти, които имат право да оспорват решенията или отказите на ОИК.”

          Съдебното определение може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от уведомяването на страните.

          Административният съд във Варна прекрати производството по адм. дело № 136/2026 г. и остави без разглеждане жалба срещу мълчалив отказ на Общинската избирателна комисия (ОИК) – Варна, свързана със сигнали за евентуално предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на общината.

          - Реклама -

          Сигналите са подадени заради твърдения за неправомерно отсъствие от работа и незаконосъобразно ползване на отпуск от страна на кмета, посочват от пресцентъра на Административния съд – Варна, цитирани от БНР.

          Общински съветник напусна ПП-ДБ и поиска оставката на кмета Благомир Коцев Общински съветник напусна ПП-ДБ и поиска оставката на кмета Благомир Коцев

          В мотивите си съдът приема, че жалбата е недопустима поради липса на правен интерес от страна на жалбоподателя.

          „Съдът приема, че в качеството си на подател на сигнал, лицето не попада в изрично изброения в чл. 42, ал. 5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и по реда на чл. 459 от Изборния кодекс кръг от субекти, които имат право да оспорват решенията или отказите на ОИК.”

          Съдебното определение може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от уведомяването на страните.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Стартира продажбата на еднодневна винетка: Каква е цената, валидността и условията

          Росица Николаева -
          Продажбата на новата еднодневна винетка стартира официално в полунощ. Водачите на моторни превозни средства вече могат да закупят новия пътен стикер чрез терминалите за...
          Крими

          Митничари откриха 711 000 къса контрабандни цигари, укрити в термопанели на ГКПП „Лесово“

          Дамяна Караджова -
          Тирът с чуждестранна регистрация е влязъл в страната от Турция
          Общество

          Мартин Владимиров обсъди в Тараклия, Молдова новия подход в обучението по българска история

          Росица Николаева -
          Вторият секретар на българското посолство в Кишинев Мартин Владимиров взе специално участие в републикански семинар в град Тараклия, посветен на иновациите в преподаването на...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions