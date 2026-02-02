НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 02.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          Само в ЕВРОКОМ: Шефът на софийския затвор поиска Брендо да бъде предсрочно освободен. Нарушава ли се законът?

          2 февруари 2026 | 09:49 3640
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Сподели
          Катя Илиева
          Катя Илиева

          - Реклама -

          Шефът на Софийския централен затвор Борислав Чорбански преди дни поиска от СГС предсрочно да бъде освободен Евелин Банев-Брендо – една от най- знаковите фигури в международния наркобизнес . Това нучи Евроком от администрацията на затвора.

          Според тях това се случва в пълен разрез с установените законови правила и норми. Припомняме Ви, че Брендо излежава присъда от 10, 5 г. за трафик на дрога и пране на пари. Наложеното наказание е следствие от три ефективни присъди в Италия – 20 години, Румъния – 10, 5 г. и България – 6 г.

          Големите въпросителни

          Първият куриоз е, че точно директорът на затвора е настоял Евелин Банев да бъде пуснат. Това е прецедент за родното правораздаване, тъй като подобни искания винаги се правят от адвокатите на осъдените лица. По закон подобна молба може да се отправи към съда, ако затворникът е излежал най-малко 2/3 от присъдата си. В случая с Банев това не е така, категорични са източниците ни. Оказва се, че Банев може да поиска да излезе на свобода най-рано след година и половина.

          Къде беше Брендо през последните две години и защо се предаде? Къде беше Брендо през последните две години и защо се предаде?

          Вторият куриоз е, че за да бъде изпълнено това условие, е направена правна врътка, уточняват от затворническата администрация. За да излязат сметките в полза на Банев, времето от „липсващите“ 1, 5 години е удвоено. Той е лежал за същия период в ареста в Итария и е бил отстъпен от българските власти за нуждите на италианскките разследващи органи. Сега, обаче се приема, че в същото време е лежал и в България. Така се събират двата периода, но на практика Банев е бил само в Италия, уверяват запознати с историята на осъдения.

          Отрицателното становище е под въпрос

          Научихме, че прокуратурата светкавично е дала отрицателно становище за предрочното освобождаване на Евелин Банев. То, обаче не е окончателно, защото в крайна сметка решението е на съда. Интересна подробност е, че се очаква по казуса да бъде назначен друг държавен обвинител. Причината е, че несъгласният с пускането на Банев прокурор тази седмица ще бъде преместен и издигнат в йерархията. Дали това се прави точно в този момент, за да може да се назначи прокурор с обратно становище, тепърва ще разберем. В тази посока, обаче се насочват съмненията на цялата юридическа общност, запозната с казуса.

          Интерпол продължава да търси Брендо, а той лежи в Централния софийски затвор Интерпол продължава да търси Брендо, а той лежи в Централния софийски затвор

          Припомняме Ви, че Брендо изненадващо се предаде на българските власти през юни 2024 г. и сам пожела да изтърпи наложените наказания. Преди това бе в неизвестност в продължение на 6 години. През септември 2021 г. органите на реда в Киев го задържаха, но бързо го освободиха. Така следите му се загубиха за още 2 години.

          Въпросите са много

          Случаят с присъдата на Брендо и искането за предсрочното му пускане от затвора предизвиква много въпроси. Един от тях е дали има съответните становища на експертите от затвора за това Банев успял ли е да се поправи? Възможно ли е предаването на Евелин Банев да е свързано с предшестващо обещание, че ще „полежи“ за известно време, след което ще го пуснат по-бързо от необходимото. Замесена ли е голяма адвокатска кантора и съдебен състав, известнен с певчески способности? Има ли корупция сред служителите на затвора, свързана с получаване на апартаменти и други скъпи материални придобивки? Всички неизвестни биха намерили отговор, стига полицията и прокуратурата да се задействат.

          Бареков разкри с #КОЙ сключи сделка Евелин Банев – Брендо Бареков разкри с #КОЙ сключи сделка Евелин Банев – Брендо

          Темата поставя на дневен ред и друг голям проблем, а имнено защо не се води регистър на посещенията на адвокати при съдии и прокурори – кога, по каква тема и дела отиват при тях. Не е без значение колко време продължават подобни сгледи? В същото време стрикно се наблюдават и се водят на отчет посещенията на обикновените хора при съдии и прокурори. Любопитното е, че това се случва винаги в присъствието на двама свидетели. По наша информация, за да се отърват от нежеланите гости, съпровождащите умишлено подтикват гражданите, молещи за съдействие за загинало дете или откраднат имот, например, да си тръгват по-бързо.

          - Реклама -

          Шефът на Софийския централен затвор Борислав Чорбански преди дни поиска от СГС предсрочно да бъде освободен Евелин Банев-Брендо – една от най- знаковите фигури в международния наркобизнес . Това нучи Евроком от администрацията на затвора.

          Според тях това се случва в пълен разрез с установените законови правила и норми. Припомняме Ви, че Брендо излежава присъда от 10, 5 г. за трафик на дрога и пране на пари. Наложеното наказание е следствие от три ефективни присъди в Италия – 20 години, Румъния – 10, 5 г. и България – 6 г.

          Големите въпросителни

          Първият куриоз е, че точно директорът на затвора е настоял Евелин Банев да бъде пуснат. Това е прецедент за родното правораздаване, тъй като подобни искания винаги се правят от адвокатите на осъдените лица. По закон подобна молба може да се отправи към съда, ако затворникът е излежал най-малко 2/3 от присъдата си. В случая с Банев това не е така, категорични са източниците ни. Оказва се, че Банев може да поиска да излезе на свобода най-рано след година и половина.

          Къде беше Брендо през последните две години и защо се предаде? Къде беше Брендо през последните две години и защо се предаде?

          Вторият куриоз е, че за да бъде изпълнено това условие, е направена правна врътка, уточняват от затворническата администрация. За да излязат сметките в полза на Банев, времето от „липсващите“ 1, 5 години е удвоено. Той е лежал за същия период в ареста в Итария и е бил отстъпен от българските власти за нуждите на италианскките разследващи органи. Сега, обаче се приема, че в същото време е лежал и в България. Така се събират двата периода, но на практика Банев е бил само в Италия, уверяват запознати с историята на осъдения.

          Отрицателното становище е под въпрос

          Научихме, че прокуратурата светкавично е дала отрицателно становище за предрочното освобождаване на Евелин Банев. То, обаче не е окончателно, защото в крайна сметка решението е на съда. Интересна подробност е, че се очаква по казуса да бъде назначен друг държавен обвинител. Причината е, че несъгласният с пускането на Банев прокурор тази седмица ще бъде преместен и издигнат в йерархията. Дали това се прави точно в този момент, за да може да се назначи прокурор с обратно становище, тепърва ще разберем. В тази посока, обаче се насочват съмненията на цялата юридическа общност, запозната с казуса.

          Интерпол продължава да търси Брендо, а той лежи в Централния софийски затвор Интерпол продължава да търси Брендо, а той лежи в Централния софийски затвор

          Припомняме Ви, че Брендо изненадващо се предаде на българските власти през юни 2024 г. и сам пожела да изтърпи наложените наказания. Преди това бе в неизвестност в продължение на 6 години. През септември 2021 г. органите на реда в Киев го задържаха, но бързо го освободиха. Така следите му се загубиха за още 2 години.

          Въпросите са много

          Случаят с присъдата на Брендо и искането за предсрочното му пускане от затвора предизвиква много въпроси. Един от тях е дали има съответните становища на експертите от затвора за това Банев успял ли е да се поправи? Възможно ли е предаването на Евелин Банев да е свързано с предшестващо обещание, че ще „полежи“ за известно време, след което ще го пуснат по-бързо от необходимото. Замесена ли е голяма адвокатска кантора и съдебен състав, известнен с певчески способности? Има ли корупция сред служителите на затвора, свързана с получаване на апартаменти и други скъпи материални придобивки? Всички неизвестни биха намерили отговор, стига полицията и прокуратурата да се задействат.

          Бареков разкри с #КОЙ сключи сделка Евелин Банев – Брендо Бареков разкри с #КОЙ сключи сделка Евелин Банев – Брендо

          Темата поставя на дневен ред и друг голям проблем, а имнено защо не се води регистър на посещенията на адвокати при съдии и прокурори – кога, по каква тема и дела отиват при тях. Не е без значение колко време продължават подобни сгледи? В същото време стрикно се наблюдават и се водят на отчет посещенията на обикновените хора при съдии и прокурори. Любопитното е, че това се случва винаги в присъствието на двама свидетели. По наша информация, за да се отърват от нежеланите гости, съпровождащите умишлено подтикват гражданите, молещи за съдействие за загинало дете или откраднат имот, например, да си тръгват по-бързо.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Полицията в Горна Оряховица задържа жена за кражба на алкохол за 430 евро

          Дамяна Караджова -
          32-годишна жена е задържана за кражба на алкохол на стойност 430 евро от магазин в Горна Оряховица
          Общество

          Затвориха ГКПП „Лесово“, трафикът на „Капитан Андреево“ е натоварен

          Никола Павлов -
          Граничният контролно-пропускателен пункт „Лесово“ на границата с Турция е преустановил работа от 03:40 часа заради спиране на електрозахранването, съобщиха от ГД „Гранична полиция“ към...
          Инциденти

          След трагедията край Враца: близки на загиналия мъж излизатна протест

          Дамяна Караджова -
          Миналия вторник автомобилът на Любомир е бил ударен от кола, управлявана от турски гражданин
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions