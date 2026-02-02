Само в ЕВРОКОМ: Шефът на софийския затвор поиска Брендо да бъде предсрочно освободен. Нарушава ли се законът?

- Реклама -

Шефът на Софийския централен затвор Борислав Чорбански преди дни поиска от СГС предсрочно да бъде освободен Евелин Банев-Брендо – една от най- знаковите фигури в международния наркобизнес . Това нучи Евроком от администрацията на затвора.

Според тях това се случва в пълен разрез с установените законови правила и норми. Припомняме Ви, че Брендо излежава присъда от 10, 5 г. за трафик на дрога и пране на пари. Наложеното наказание е следствие от три ефективни присъди в Италия – 20 години, Румъния – 10, 5 г. и България – 6 г.

Големите въпросителни

Първият куриоз е, че точно директорът на затвора е настоял Евелин Банев да бъде пуснат. Това е прецедент за родното правораздаване, тъй като подобни искания винаги се правят от адвокатите на осъдените лица. По закон подобна молба може да се отправи към съда, ако затворникът е излежал най-малко 2/3 от присъдата си. В случая с Банев това не е така, категорични са източниците ни. Оказва се, че Банев може да поиска да излезе на свобода най-рано след година и половина.

Вторият куриоз е, че за да бъде изпълнено това условие, е направена правна врътка, уточняват от затворническата администрация. За да излязат сметките в полза на Банев, времето от „липсващите“ 1, 5 години е удвоено. Той е лежал за същия период в ареста в Итария и е бил отстъпен от българските власти за нуждите на италианскките разследващи органи. Сега, обаче се приема, че в същото време е лежал и в България. Така се събират двата периода, но на практика Банев е бил само в Италия, уверяват запознати с историята на осъдения.

Отрицателното становище е под въпрос

Научихме, че прокуратурата светкавично е дала отрицателно становище за предрочното освобождаване на Евелин Банев. То, обаче не е окончателно, защото в крайна сметка решението е на съда. Интересна подробност е, че се очаква по казуса да бъде назначен друг държавен обвинител. Причината е, че несъгласният с пускането на Банев прокурор тази седмица ще бъде преместен и издигнат в йерархията. Дали това се прави точно в този момент, за да може да се назначи прокурор с обратно становище, тепърва ще разберем. В тази посока, обаче се насочват съмненията на цялата юридическа общност, запозната с казуса.

Припомняме Ви, че Брендо изненадващо се предаде на българските власти през юни 2024 г. и сам пожела да изтърпи наложените наказания. Преди това бе в неизвестност в продължение на 6 години. През септември 2021 г. органите на реда в Киев го задържаха, но бързо го освободиха. Така следите му се загубиха за още 2 години.

Въпросите са много

Случаят с присъдата на Брендо и искането за предсрочното му пускане от затвора предизвиква много въпроси. Един от тях е дали има съответните становища на експертите от затвора за това Банев успял ли е да се поправи? Възможно ли е предаването на Евелин Банев да е свързано с предшестващо обещание, че ще „полежи“ за известно време, след което ще го пуснат по-бързо от необходимото. Замесена ли е голяма адвокатска кантора и съдебен състав, известнен с певчески способности? Има ли корупция сред служителите на затвора, свързана с получаване на апартаменти и други скъпи материални придобивки? Всички неизвестни биха намерили отговор, стига полицията и прокуратурата да се задействат.

Темата поставя на дневен ред и друг голям проблем, а имнено защо не се води регистър на посещенията на адвокати при съдии и прокурори – кога, по каква тема и дела отиват при тях. Не е без значение колко време продължават подобни сгледи? В същото време стрикно се наблюдават и се водят на отчет посещенията на обикновените хора при съдии и прокурори. Любопитното е, че това се случва винаги в присъствието на двама свидетели. По наша информация, за да се отърват от нежеланите гости, съпровождащите умишлено подтикват гражданите, молещи за съдействие за загинало дете или откраднат имот, например, да си тръгват по-бързо.