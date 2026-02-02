НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 02.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          16:49 След публикация на „Евроком“ за Брендо: Правосъдният министър погва шефа на затвора15:34 Разследващи пред Евроком: Проверява се дали трите трупа на „Петрохан“ не са на издирваните от „Наглите“14:47 Диляна Гайтанджиева пред Евроком за българската следа в „Епстийн“: Правителствени срещи, модели и тайни пратки (аудио)14:01 Първи подробности за трите трупа, открити на „Петрохан“, имало е и пожар13:21 Президентът Йотова започва утре консултациите за служебен премиер, първи са парламентарните групи на ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ10:47 WSJ: САЩ са публикували нецензурираните имена на над 40 от жертвите на Епстийн10:40 „Льо Монд“: Украйна се готви да воюва още 5-10 години10:33 Петльовден е – Празник на силата и закрилата на момчетата в семейството09:49 Само в ЕВРОКОМ: Шефът на софийския затвор поиска Брендо да бъде предсрочно освободен. Нарушава ли се законът?
          НачалоНаука и ТехнологииИТ

          Samsung официално влиза в AR сектока с умни очила за масовия потребител

          2 февруари 2026 | 17:46 70
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев
          Сподели
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев

          Технологичният лидер Samsung официално потвърди дългоочакваната новина, слагайки край на месеците спекулации в индустрията – компанията разработва собствени очила за добавена реалност (AR). За разлика от специализираните продукти за затворени лаборатории или професионална среда, корейският гигант дава ясна заявка за устройство, проектирано за ежедневно носене от масовия потребител.

          - Реклама -

          Въпреки че пълните технически спецификации все още се пазят в тайна, данни от технологични анализатори разкриват ключови детайли за хардуера. Очаква се „умните“ очила да бъдат базирани на специализираната платформа Snapdragon AR1. Системата вероятно ще включва 12-мегапикселова камера, оборудвана с прецизен автофокус. Тази функционалност е ключова не само за качествено заснемане на моменти, но и за ефективно разпознаване на обекти чрез алгоритми с изкуствен интелект.

          Инженерите на Samsung изглежда поставят приоритет върху комфорта и ергономията. Енергийният източник се очаква да бъде компактна батерия с капацитет 155 mAh. Този избор подсказва стремеж към максимално олекотена рамка, която да не натоварва потребителя при продължително носене, правейки технологията незабележима част от ежедневието.

          Ходът на компанията може да бележи началото на сериозна трансформация в потребителската електроника, където очилата да се превърнат в алтернатива на смартфоните. Предстои да видим дали новият AR продукт ще успее да се наложи на пазара с успеха, който постигнаха смарт часовниците от серията Galaxy Watch.

          Технологичният лидер Samsung официално потвърди дългоочакваната новина, слагайки край на месеците спекулации в индустрията – компанията разработва собствени очила за добавена реалност (AR). За разлика от специализираните продукти за затворени лаборатории или професионална среда, корейският гигант дава ясна заявка за устройство, проектирано за ежедневно носене от масовия потребител.

          - Реклама -

          Въпреки че пълните технически спецификации все още се пазят в тайна, данни от технологични анализатори разкриват ключови детайли за хардуера. Очаква се „умните“ очила да бъдат базирани на специализираната платформа Snapdragon AR1. Системата вероятно ще включва 12-мегапикселова камера, оборудвана с прецизен автофокус. Тази функционалност е ключова не само за качествено заснемане на моменти, но и за ефективно разпознаване на обекти чрез алгоритми с изкуствен интелект.

          Инженерите на Samsung изглежда поставят приоритет върху комфорта и ергономията. Енергийният източник се очаква да бъде компактна батерия с капацитет 155 mAh. Този избор подсказва стремеж към максимално олекотена рамка, която да не натоварва потребителя при продължително носене, правейки технологията незабележима част от ежедневието.

          Ходът на компанията може да бележи началото на сериозна трансформация в потребителската електроника, където очилата да се превърнат в алтернатива на смартфоните. Предстои да видим дали новият AR продукт ще успее да се наложи на пазара с успеха, който постигнаха смарт часовниците от серията Galaxy Watch.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Григорова алармира за откази за прием на спешни пациенти в София

          Десислава Димитрова -
          Общинският съветник в София Ваня Григорова описва в публикация във Facebook няколко случая, при които пациенти в спешно състояние срещат затруднения да бъдат приети в болница в столицата.
          Култура

          Улица в София ще носи името на Тери Пратчет

          Росица Николаева -
          София ще има улица, която ще носи името на писателя Тери Пратчет. Това стана ясно от седмичния бюлетин за работата на районния кмет и администрацията на район...
          Общество

          Ръст на грипа и респираторните инфекции във Врачанско, отчитат повече заразни заболявания

          Десислава Димитрова -
          Броят на заболелите от грип и остри респираторни заболявания в област Враца продължава да нараства, показват данни от седмичния бюлетин на РЗИ.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions