Технологичният лидер Samsung официално потвърди дългоочакваната новина, слагайки край на месеците спекулации в индустрията – компанията разработва собствени очила за добавена реалност (AR). За разлика от специализираните продукти за затворени лаборатории или професионална среда, корейският гигант дава ясна заявка за устройство, проектирано за ежедневно носене от масовия потребител.

Въпреки че пълните технически спецификации все още се пазят в тайна, данни от технологични анализатори разкриват ключови детайли за хардуера. Очаква се „умните“ очила да бъдат базирани на специализираната платформа Snapdragon AR1. Системата вероятно ще включва 12-мегапикселова камера, оборудвана с прецизен автофокус. Тази функционалност е ключова не само за качествено заснемане на моменти, но и за ефективно разпознаване на обекти чрез алгоритми с изкуствен интелект.

Инженерите на Samsung изглежда поставят приоритет върху комфорта и ергономията. Енергийният източник се очаква да бъде компактна батерия с капацитет 155 mAh. Този избор подсказва стремеж към максимално олекотена рамка, която да не натоварва потребителя при продължително носене, правейки технологията незабележима част от ежедневието.

Ходът на компанията може да бележи началото на сериозна трансформация в потребителската електроника, където очилата да се превърнат в алтернатива на смартфоните. Предстои да видим дали новият AR продукт ще успее да се наложи на пазара с успеха, който постигнаха смарт часовниците от серията Galaxy Watch.