Шофьорите да внимават: изтичат над 370 хиляди годишни винетки този месец

От полунощ на 3 февруари влиза в сила нова еднодневна винетка на цена 4 евро и 9 евроцента, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“. В същото време през февруари изтича валидността на над 370 хиляди годишни винетки, за което от пътната агенция напомнят на шофьорите да проверят сроковете си.

Както и останалите видове винетки, еднодневната ще бъде валидна за леки автомобили до 3,5 тона, както и за ремаркета, каравани и къмпинг автомобили от категория М1, независимо от технически допустимата им максимална маса.

Новата винетка ще има валидност 24 часа, като може да бъде закупена през сайта на тол управлението, чрез мобилното приложение, на гише или от терминали за самотаксуване.

От пътната агенция уточняват, че цените на винетките остават без промяна през настоящата година, като те се изписват едновременно в евро и в лева, а електронните плащания се извършват в евро.