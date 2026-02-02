НА ЖИВО
          Икономика

          Си Дзинпин: Юанът трябва да стане водеща световна валута

          Председателят на КНР подчертава, че Китай трябва да създаде валута, която да бъде широко използвана в международната търговия, инвестициите и валутните пазари.

          2 февруари 2026 | 15:16
          Снимка: Facebook
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Китайският президент Си Дзинпин призова за превръщането на китайския юан в една от водещите световни резервни валути, с което Пекин цели да засили ролята си в глобалната финансова система, съобщава Financial Times.

          Според изданието китайското ръководство от години работи за интернационализиране на юана, но последното изявление на Си е най-ясното досега формулиране на амбицията Китай да изгради „силна валута“, подкрепена от по-стабилна финансова инфраструктура.

          В реч, публикувана в партийното списание „Циуши“, Си Дзинпин подчертава, че Китай трябва да създаде валута, която да бъде широко използвана в международната търговия, инвестициите и валутните пазари.

          „Китай трябва да изгради мощна валута, която да бъде широко използвана в международната търговия, инвестициите и валутните пазари и да придобие статут на резервна валута“, заявява Си.

          Според него постигането на тази цел изисква по-силна централна банка, конкурентоспособни финансови институции и развитие на международни финансови центрове в страната.

          Експерти отбелязват, че призивът отразява дългосрочната стратегия на Пекин за увеличаване на икономическото си влияние, особено на фона на колебанията около щатския долар и дискусиите за диверсификация на валутните резерви в редица държави.

          Анализаторите обаче подчертават, че за реалното утвърждаване на юана като резервна валута ще бъдат необходими сериозни икономически реформи, включително по-голяма прозрачност, по-добър достъп до китайските финансови пазари и укрепване на доверието на международните инвеститори.

          Според наблюдатели позицията на китайския лидер може да изпрати важен сигнал към световните финансови пазари, особено на фона на нарастващото геополитическо напрежение и конкуренция между големите икономики.

          Междувременно американският президент Доналд Тръмп наскоро приветства отслабването на долара, определяйки го като положителен фактор за американския износ и бизнес.

          „По-слабият долар е страхотен резултат за американската икономика“, заяви той пред журналисти.

          В същото време Тръмп отправи критики към Китай и Япония за минали опити за обезценяване на националните им валути, които според него са поставяли американските стоки в неблагоприятна конкурентна позиция.

