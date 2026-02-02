НА ЖИВО
          След преследване: полицията задържа 19-годишен шофьор на тир без книжка, баща му се намеси при ареста

          2 февруари 2026 | 10:31 2121
          Снимка: БГНЕС
          Неправоспособен водач на тир опита да избегне полицейска проверка и увлече патрулен автомобил в преследване край лясковското село Козаревец, а баща му се намесил в опит да попречи на задържането.

          Случката се разиграла в неделя следобед. Вместо да се подчини на подаден звуков и светлинен сигнал, водачът увеличил скоростта и се опитал да избяга. Минути по-късно униформените успели да спрат тира и установили, че зад волана е 19-годишен мъж от Горна Оряховица, който е без шофьорска книжка, отнета му по-рано за подобно нарушение.

          Малко след спирането на място пристигнал бащата на младежа, който се опитал да попречи на полицаите да задържат сина му, което наложило изпращането на втори полицейски екип.

          Двамата нарушители са задържани за срок до 24 часа.

