НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 02.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          16:49 След публикация на „Евроком“ за Брендо: Правосъдният министър погва шефа на затвора15:34 Разследващи пред Евроком: Проверява се дали трите трупа на „Петрохан“ не са на издирваните от „Наглите“14:47 Диляна Гайтанджиева пред Евроком за българската следа в „Епстийн“: Правителствени срещи, модели и тайни пратки (аудио)14:01 Първи подробности за трите трупа, открити на „Петрохан“, имало е и пожар13:21 Президентът Йотова започва утре консултациите за служебен премиер, първи са парламентарните групи на ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ10:47 WSJ: САЩ са публикували нецензурираните имена на над 40 от жертвите на Епстийн10:40 „Льо Монд“: Украйна се готви да воюва още 5-10 години10:33 Петльовден е – Празник на силата и закрилата на момчетата в семейството09:49 Само в ЕВРОКОМ: Шефът на софийския затвор поиска Брендо да бъде предсрочно освободен. Нарушава ли се законът?
          НачалоБългарияПравосъдие

          След публикация на „Евроком“ за Брендо: Правосъдният министър погва шефа на затвора

          Началникът на затвора не е информирал за направеното предложение главния директор на ГДИН, нито Министерство на правосъдието

          2 февруари 2026 | 16:49 29711
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          По заповед на министъра на правосъдието в оставка Георги Георгиев се проверяват основанията, на базата на които началникът на затвора в София е направил предложение за условно предсрочно освобождаване на лишения от свобода Евелин Банев.

          - Реклама -

          Началникът на затвора не е информирал за направеното предложение главния директор на ГДИН, нито Министерство на правосъдието.

          Съгласно чл. 437, ал. 1, т. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс предложение за условно предсрочно освобождаване може да бъде направено от окръжния прокурор или началника на затвора.

          Само в ЕВРОКОМ: Шефът на софийския затвор поиска Брендо да бъде предсрочно освободен. Нарушава ли се законът? Само в ЕВРОКОМ: Шефът на софийския затвор поиска Брендо да бъде предсрочно освободен. Нарушава ли се законът?

          За подаването на предложението, съгласно чл. 70 от Наказателния кодекс, е нужно едновременно изпълнение на две условия – лишеният от свобода да е дал доказателства за своето поправяне и е изтърпял фактически не по- малко от една втора от наложеното наказание.

          А в случаите на опасен рецидив – да е изтърпял не по-малко от две трети от наложеното наказание.

          Именно изпълнението на тези две условия съвкупно, ще бъдат проверени по разпореждане на министър

          По заповед на министъра на правосъдието в оставка Георги Георгиев се проверяват основанията, на базата на които началникът на затвора в София е направил предложение за условно предсрочно освобождаване на лишения от свобода Евелин Банев.

          - Реклама -

          Началникът на затвора не е информирал за направеното предложение главния директор на ГДИН, нито Министерство на правосъдието.

          Съгласно чл. 437, ал. 1, т. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс предложение за условно предсрочно освобождаване може да бъде направено от окръжния прокурор или началника на затвора.

          Само в ЕВРОКОМ: Шефът на софийския затвор поиска Брендо да бъде предсрочно освободен. Нарушава ли се законът? Само в ЕВРОКОМ: Шефът на софийския затвор поиска Брендо да бъде предсрочно освободен. Нарушава ли се законът?

          За подаването на предложението, съгласно чл. 70 от Наказателния кодекс, е нужно едновременно изпълнение на две условия – лишеният от свобода да е дал доказателства за своето поправяне и е изтърпял фактически не по- малко от една втора от наложеното наказание.

          А в случаите на опасен рецидив – да е изтърпял не по-малко от две трети от наложеното наказание.

          Именно изпълнението на тези две условия съвкупно, ще бъдат проверени по разпореждане на министър

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Григорова алармира за откази за прием на спешни пациенти в София

          Десислава Димитрова -
          Общинският съветник в София Ваня Григорова описва в публикация във Facebook няколко случая, при които пациенти в спешно състояние срещат затруднения да бъдат приети в болница в столицата.
          Култура

          Улица в София ще носи името на Тери Пратчет

          Росица Николаева -
          София ще има улица, която ще носи името на писателя Тери Пратчет. Това стана ясно от седмичния бюлетин за работата на районния кмет и администрацията на район...
          Общество

          Ръст на грипа и респираторните инфекции във Врачанско, отчитат повече заразни заболявания

          Десислава Димитрова -
          Броят на заболелите от грип и остри респираторни заболявания в област Враца продължава да нараства, показват данни от седмичния бюлетин на РЗИ.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions