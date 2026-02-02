НА ЖИВО
          След трагедията край Враца: близки на загиналия мъж излизатна протест

          2 февруари 2026 | 09:34 380
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Близки и приятели на 44-годишния Любомир, загинал при катастрофа край Враца, продължават протестните си действия, настоявайки държавата да предприеме по-решителни мерки срещу пътния травматизъм.

          Миналия вторник автомобилът на Любомир е бил ударен от кола, управлявана от турски гражданин, който в момента е настанен в болница, като му е наложена забрана да напуска страната, съобщиха от прокуратурата във Враца.

          До този момент разследването сочи, че шофьорът е предприел изпреварване на пет тежкотоварни автомобила в участък с двойна непрекъсната линия между селата Краводер и Сумер — маневра, довела до фаталния инцидент.

          Близки на загиналия Любо Алексиев блокираха Е-79 край Монтана с искане за справедливо наказание Близки на загиналия Любо Алексиев блокираха Е-79 край Монтана с искане за справедливо наказание

          Съпругата на загиналия — Бети Тодорова, е категорична, че катастрофата е била невъзможна за избягване, а близките на Любомир заявяват, че ще продължат да настояват за справедливост и отговорност за случилото се. Те изразяват и притеснение шофьорът да не напусне страната преди приключване на разследването.

