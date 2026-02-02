НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 02.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          15:34 Разследващи пред Евроком: Проверява се дали трите трупа на „Петрохан“ не са на издирваните от „Наглите“14:47 Диляна Гайтанджиева пред Евроком за българската следа в „Епстийн“: Правителствени срещи, модели и тайни пратки (аудио)14:01 Първи подробности за трите трупа, открити на „Петрохан“, имало е и пожар13:21 Президентът Йотова започва утре консултациите за служебен премиер, първи са парламентарните групи на ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ10:47 WSJ: САЩ са публикували нецензурираните имена на над 40 от жертвите на Епстийн10:40 „Льо Монд“: Украйна се готви да воюва още 5-10 години10:33 Петльовден е – Празник на силата и закрилата на момчетата в семейството09:49 Само в ЕВРОКОМ: Шефът на софийския затвор поиска Брендо да бъде предсрочно освободен. Нарушава ли се законът?
          НачалоСпорт

          Собственикът на Ботев (Пд) каза дали ще изпълни искането на Левски и БФС, може да има второ дело във ФИФА

          Няма да прекратим договора на Око-Флекс. Адвокатите ме посъветваха да не прекратявам договора му и да му плащаме заплатата

          2 февруари 2026 | 16:15 180
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Ботев (Пловдив) няма да се съобрази с днешното решение на спортно-техническата комисия към БФС за Око-Флекс, защото футболният съюз е некомпетентен да се произнесе по този казус. Това заяви пред Sportal.bg собственикът на “канарчетата” Илиян Филипов в отговор на изявлението на СТК.

          - Реклама -

          “Няма да прекратим договора на Око-Флекс. Адвокатите ме посъветваха да не прекратявам договора му и да му плащаме заплатата.

          Доколкото разбрах, БФС ще го картотекира служебно. Тук има международен елемент и БФС не е компетентен да взима такива решения, още повече пък спортно-техническата комисия.

          Не е изключено да заведем дело и срещу БФС.

          Вие помните ли друг такъв случай, по който футболният съюз да се намесва и действа по този начин?

          Ще ви дам един пример. Ако чистачката в полицията ви каже да влезете в ареста, вие ще го направите ли? Сигурно не. БФС не е компетентен по този случай”, каза Филипов.

          Припомняме, че по-рано днес СТК към БФС нареди на Ботев да прекрати договора на Око-Флекс и да го освободи от акаунта си електронното първенство. Ако не го стори, същото ще бъде извършено от футболния съюз по служебен път.

          Ботев (Пловдив) няма да се съобрази с днешното решение на спортно-техническата комисия към БФС за Око-Флекс, защото футболният съюз е некомпетентен да се произнесе по този казус. Това заяви пред Sportal.bg собственикът на “канарчетата” Илиян Филипов в отговор на изявлението на СТК.

          - Реклама -

          “Няма да прекратим договора на Око-Флекс. Адвокатите ме посъветваха да не прекратявам договора му и да му плащаме заплатата.

          Доколкото разбрах, БФС ще го картотекира служебно. Тук има международен елемент и БФС не е компетентен да взима такива решения, още повече пък спортно-техническата комисия.

          Не е изключено да заведем дело и срещу БФС.

          Вие помните ли друг такъв случай, по който футболният съюз да се намесва и действа по този начин?

          Ще ви дам един пример. Ако чистачката в полицията ви каже да влезете в ареста, вие ще го направите ли? Сигурно не. БФС не е компетентен по този случай”, каза Филипов.

          Припомняме, че по-рано днес СТК към БФС нареди на Ботев да прекрати договора на Око-Флекс и да го освободи от акаунта си електронното първенство. Ако не го стори, същото ще бъде извършено от футболния съюз по служебен път.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          ПФК Ботев Пловдив: Недопустимо е БФС да заема публична позиция по казуса с Око-Флекс, не е постъпило искане от ПФК Левски София за правата...

          Станимир Бакалов -
          Ботев (Пловдив) излезе с официална позиция относно изявлението на БФС за Армстронг Око-Флекс. Футболният ни съюз призова “канарчетата” да прекратят договора на футболиста и...
          Спорт

          Венци Стефанов се нахвърли на футболен бос: Мъж ли е? Съди ме за 20 000 лева

          Станимир Бакалов -
          Президентът на Славия Венцеслав Стефанов говори на пресконференция преди старта на пролетния полусезон. Той отдели специално внимание на боса на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов.  "Пожелавам...
          Спорт

          Левски проведе последна тренировка преди мача с Лудогорец

          Станимир Бакалов -
          Отборът на Левски проведе последната си тренировка пред битката за Суперкупата на България срещу Лудогорец. Заниманието на стадион "Георги Аспарухов" бе открито за представителите...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions