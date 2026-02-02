НА ЖИВО
          SpaceX планира до един милион спътници в орбита за изкуствен интелект

          2 февруари 2026 | 01:07 140
          Компанията SpaceX на Илон Мъск е подала заявление за изстрелването на до един милион спътници в орбита около Земята, които да служат като т.нар. „орбитални центрове за данни“ и да осигуряват изчислителна мощ за системи с изкуствен интелект, съобщи Би Би Си.

          В подадения на 30 януари документ до Федералната комисия по комуникациите на САЩ се посочва, че орбиталните центрове за данни са най-рентабилният и енергийно ефективен отговор на рязко нарастващото търсене на изчислителна мощ за изкуствен интелект. Според SpaceX нуждите на AI вече изпреварват „наземните възможности“ за изграждане и захранване на традиционни центрове за данни.

          По традиция тези центрове представляват огромни складови съоръжения, пълни с високопроизводителни компютри, които консумират колосални количества електроенергия и вода за охлаждане. Компанията твърди, че разполагането на подобна инфраструктура в космоса, захранвана от слънчева енергия, може значително да намали екологичния отпечатък.

          Реализирането на проекта би довело до драстично увеличаване на броя на спътниците на SpaceX в ниска околоземна орбита. В момента компанията вече оперира мрежата Starlink, състояща се от близо 10 000 спътника, която нееднократно е обвинявана в пренаселеност на космическото пространство — твърдения, които Мъск отхвърля.

          В заявлението не се посочва конкретен времеви график за изстрелванията, но се отбелязва, че системата ще може да обслужва „милиарди потребители по целия свят“. Спътниците ще оперират в ниска околоземна орбита на височина между 500 и 2 000 километра.

          Мъск коментира темата в социалната мрежа X с думите:

          „Спътниците всъщност ще бъдат разположени толкова далеч един от друг, че ще бъде трудно да се видят взаимно. Космосът е толкова необятен, че надхвърля човешкото въображение.“

          SpaceX определя проекта като първа стъпка към превръщането на човечеството в цивилизация от ниво „Кардашев II“ — хипотетична категория, описваща общество, способно да използва пълната енергия на Слънцето.

          Независими експерти обаче предупреждават, че изстрелването и поддържането на хардуер в орбита остава изключително скъпо и технически сложно, а нарастващото количество космически отпадъци увеличава риска от сблъсъци, които могат да повредят оборудването или да доведат до падане на отломки към Земята.

          През 2024 г. астрономи също алармираха, че радиосигналите от Starlink „ослепяват“ телескопите им и възпрепятстват научни наблюдения — критики, които Мъск и преди е отхвърлял, настоявайки, че космосът е достатъчно голям за всички.

          - Реклама -

