Спестяванията в банките в България надхвърлиха 163 млрд. лв., показва официалната статистика на БНБ към края на 2025 г.

Това съобщи финансовият анализатор Деян Василев пред „България on air“.

„И за 2024 г., и за 2025 г. спестяванията растяха двуцифрено. Спестяванията и тази година, заради добрите доходи, щяха да се увеличат може би с 12-15%. Само домакинствата имат 107 млрд. към 31 декември – 20% ръст спрямо 2024 година.

7-8% от този ръст се дължи на пари, с които хората са разполагали в брой в лева и просто са ги внесли. Това показва, че банковата система е свръхликвидна. Хората имат спестявания. Растат цените на имотите, ипотечните кредити, но банковата система има пари, които може да дава назаем“, анализира Василев.

Според него броят на транзакциите с карти ще се увеличи покрай въвеждането на еврото.

„Има сектори, които предпочитат да боравят с кеш. Еврото няма да ни спаси от сивата икономика и недобросъвестните търговци, които не издават касови бонове. Много хора си държат парите на разплащателни сметки, където получават нула.

Това се отразява на другата страна на уравнението, на по-ниски лихви по ипотечните кредити. България е рекордьор по ниски лихви по ипотечни кредити. Това ще се задържи“, прогнозира още Василев.

През 2026 г., ако доходите продължават да вървят добре, ще има спестявания в банките и хората ще могат да ги увеличават, заключи финансовият анализатор.