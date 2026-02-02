НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 02.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          13:21 ИЗВЪНРЕДНО: Откриха три трупа на „Петрохан“13:21 Президентът Йотова започва утре консултациите за служебен премиер, първи са парламентарните групи на ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ10:47 WSJ: САЩ са публикували нецензурираните имена на над 40 от жертвите на Епстийн10:40 „Льо Монд“: Украйна се готви да воюва още 5-10 години10:33 Петльовден е – Празник на силата и закрилата на момчетата в семейството09:49 Само в ЕВРОКОМ: Шефът на софийския затвор поиска Брендо да бъде предсрочно освободен. Нарушава ли се законът?
          НачалоБългарияИкономика

          Срив на цените на златото и среброто: 4 473.80 щ. долара за тройунция за жълтия метал

          Уолш се възприема като по-остър и по-склонен да запази независимостта на централната банка в сравнение с други кандидати

          2 февруари 2026 | 12:10 360
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Златото и среброто продължиха да губят позиции на 2 февруари след драматичния си срив на 30 януари когато президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че е избрал Кевин Уолш за следващ председател на Федералния резерв.

          - Реклама -

          Масло в огъня наля решението на компанията за финансови услуги CME Group – най-големият оператор на борси за финансови деривативи, да увеличи маржовете – дела на личните депозирани средства на търгуващите на кредит, след паническите разпродажби в края на миналата седмица.

          Пазарната оценка на златото за незабавна доставка (спот) падна с 8.6% – до около 4 473.80 щ. долара за тройунция – в 8.25 ч българско време след като на 30 януари загуби повече от 10 процента.

          Въпреки срива, жълтият метал остава с около 10% по-скъп в сравнение с началото на годината. Спот цената на среброто падна с 13.9% до около 73.40 долара за тройунция, след като в на 30 януари се срина с 36 процента. Все пак, пазарната оценка на среброто се е повишила със 7.2% от началото на 2026-а.

          Уолш се възприема като по-остър и по-склонен да запази независимостта на централната банка в сравнение с други кандидати.

          Тази перспектива спря отлива от държавни ценни книжа и тласна щатския долар нагоре, натискайки деноминираните в долари суровини като злато и сребро.

          Най-важното е, че Уорш подкрепя вталяването на баланса на Федералния резерв, което би смекчило опасенията от по-слаб долар и би помогнало да се обясни скорошният спад в цените на златото и среброто, посочи на 2 февруари Вишну Варатан – ръководител на изследванията на „Мидзухо“ за Азия (без Япония).

          Ценовият срив на благородните метали изглежда временно е сложил край на рекордния им скок, при който златото достигна рекордно високата котировка от 5 594.82 щ. долара за тройунция на 29 януари, а среброто – върховите в историята си 121.64 долара за тройунция. Платината за незабавна доставка пък скочи до рекордните 2 918.80 долара за тройунция на 26 януари.

          Безпрецедентният подем на скъпоценните метали шокира дори опитните търговци. Той се ускори рязко през януари, след като инвеститорите насочиха средства в злато и сребро поради подновени опасения за геополитическите сътресения, обезценяването на долара и независимостта на Федералния резерв. Вълната от покупки от китайски спекуланти добави гориво към ралито.

          5500 долара за тройунция: Златото достигна нов ценови връх 5500 долара за тройунция: Златото достигна нов ценови връх

          Степента, до която китайските инвеститори ще купуват при спадовете, ще играе ключова роля при определянето на посоката на пазара оттук нататък. Въпреки че базовият златен ценови индекс в Шанхай продължи да губи след отварянето на пазара на 2 февруари, той все още се търгуваше с премия спрямо международната цена.

          През уикенда купувачите се стичаха към най-големия пазар на жълтия метал в страната в Шънджън, за да се запасят със златни бижута и кюлчета преди китайската Нова година.

          Банкери на „Джей Пи Морган Чейз“ заявиха, че въпреки скорошните колебания очакват възходящият тренд на благородните метали да се запази в дългосрочен план.

          Златото и среброто продължиха да губят позиции на 2 февруари след драматичния си срив на 30 януари когато президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че е избрал Кевин Уолш за следващ председател на Федералния резерв.

          - Реклама -

          Масло в огъня наля решението на компанията за финансови услуги CME Group – най-големият оператор на борси за финансови деривативи, да увеличи маржовете – дела на личните депозирани средства на търгуващите на кредит, след паническите разпродажби в края на миналата седмица.

          Пазарната оценка на златото за незабавна доставка (спот) падна с 8.6% – до около 4 473.80 щ. долара за тройунция – в 8.25 ч българско време след като на 30 януари загуби повече от 10 процента.

          Въпреки срива, жълтият метал остава с около 10% по-скъп в сравнение с началото на годината. Спот цената на среброто падна с 13.9% до около 73.40 долара за тройунция, след като в на 30 януари се срина с 36 процента. Все пак, пазарната оценка на среброто се е повишила със 7.2% от началото на 2026-а.

          Уолш се възприема като по-остър и по-склонен да запази независимостта на централната банка в сравнение с други кандидати.

          Тази перспектива спря отлива от държавни ценни книжа и тласна щатския долар нагоре, натискайки деноминираните в долари суровини като злато и сребро.

          Най-важното е, че Уорш подкрепя вталяването на баланса на Федералния резерв, което би смекчило опасенията от по-слаб долар и би помогнало да се обясни скорошният спад в цените на златото и среброто, посочи на 2 февруари Вишну Варатан – ръководител на изследванията на „Мидзухо“ за Азия (без Япония).

          Ценовият срив на благородните метали изглежда временно е сложил край на рекордния им скок, при който златото достигна рекордно високата котировка от 5 594.82 щ. долара за тройунция на 29 януари, а среброто – върховите в историята си 121.64 долара за тройунция. Платината за незабавна доставка пък скочи до рекордните 2 918.80 долара за тройунция на 26 януари.

          Безпрецедентният подем на скъпоценните метали шокира дори опитните търговци. Той се ускори рязко през януари, след като инвеститорите насочиха средства в злато и сребро поради подновени опасения за геополитическите сътресения, обезценяването на долара и независимостта на Федералния резерв. Вълната от покупки от китайски спекуланти добави гориво към ралито.

          5500 долара за тройунция: Златото достигна нов ценови връх 5500 долара за тройунция: Златото достигна нов ценови връх

          Степента, до която китайските инвеститори ще купуват при спадовете, ще играе ключова роля при определянето на посоката на пазара оттук нататък. Въпреки че базовият златен ценови индекс в Шанхай продължи да губи след отварянето на пазара на 2 февруари, той все още се търгуваше с премия спрямо международната цена.

          През уикенда купувачите се стичаха към най-големия пазар на жълтия метал в страната в Шънджън, за да се запасят със златни бижута и кюлчета преди китайската Нова година.

          Банкери на „Джей Пи Морган Чейз“ заявиха, че въпреки скорошните колебания очакват възходящият тренд на благородните метали да се запази в дългосрочен план.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Стилистът Стоян Апостолов пред Евроком: Никога не сме имали общо с Епстийн или Даниел Сиад (аудио)

          Екип Евроком -
          Не съм чувал и за българките, пътували до Ню Йорк
          Крими

          ИЗВЪНРЕДНО: Откриха три трупа на „Петрохан“

          Никола Павлов -
          Три тела са били открити в хижа на прохода "Петрохан", предаде "24 часа". Огледът тепърва започва. Той трябва да установи дали става дума за убийство, пожар, натравяне или нещо друго. Очаквайте подробности!
          Политика

          Президентът Йотова започва утре консултациите за служебен премиер, първи са парламентарните групи на ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ

          Росица Николаева -
          Президентът Илияна Йотова ще проведе утре - 3 февруари, първите консултации с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание в рамките на процедурата...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions