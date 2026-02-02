Златото и среброто продължиха да губят позиции на 2 февруари след драматичния си срив на 30 януари когато президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че е избрал Кевин Уолш за следващ председател на Федералния резерв.

- Реклама -

Масло в огъня наля решението на компанията за финансови услуги CME Group – най-големият оператор на борси за финансови деривативи, да увеличи маржовете – дела на личните депозирани средства на търгуващите на кредит, след паническите разпродажби в края на миналата седмица.

Пазарната оценка на златото за незабавна доставка (спот) падна с 8.6% – до около 4 473.80 щ. долара за тройунция – в 8.25 ч българско време след като на 30 януари загуби повече от 10 процента.

Въпреки срива, жълтият метал остава с около 10% по-скъп в сравнение с началото на годината. Спот цената на среброто падна с 13.9% до около 73.40 долара за тройунция, след като в на 30 януари се срина с 36 процента. Все пак, пазарната оценка на среброто се е повишила със 7.2% от началото на 2026-а.

Уолш се възприема като по-остър и по-склонен да запази независимостта на централната банка в сравнение с други кандидати.

Тази перспектива спря отлива от държавни ценни книжа и тласна щатския долар нагоре, натискайки деноминираните в долари суровини като злато и сребро.

Най-важното е, че Уорш подкрепя вталяването на баланса на Федералния резерв, което би смекчило опасенията от по-слаб долар и би помогнало да се обясни скорошният спад в цените на златото и среброто, посочи на 2 февруари Вишну Варатан – ръководител на изследванията на „Мидзухо“ за Азия (без Япония).

Ценовият срив на благородните метали изглежда временно е сложил край на рекордния им скок, при който златото достигна рекордно високата котировка от 5 594.82 щ. долара за тройунция на 29 януари, а среброто – върховите в историята си 121.64 долара за тройунция. Платината за незабавна доставка пък скочи до рекордните 2 918.80 долара за тройунция на 26 януари.

Безпрецедентният подем на скъпоценните метали шокира дори опитните търговци. Той се ускори рязко през януари, след като инвеститорите насочиха средства в злато и сребро поради подновени опасения за геополитическите сътресения, обезценяването на долара и независимостта на Федералния резерв. Вълната от покупки от китайски спекуланти добави гориво към ралито.

Степента, до която китайските инвеститори ще купуват при спадовете, ще играе ключова роля при определянето на посоката на пазара оттук нататък. Въпреки че базовият златен ценови индекс в Шанхай продължи да губи след отварянето на пазара на 2 февруари, той все още се търгуваше с премия спрямо международната цена.

През уикенда купувачите се стичаха към най-големия пазар на жълтия метал в страната в Шънджън, за да се запасят със златни бижута и кюлчета преди китайската Нова година.

Банкери на „Джей Пи Морган Чейз“ заявиха, че въпреки скорошните колебания очакват възходящият тренд на благородните метали да се запази в дългосрочен план.