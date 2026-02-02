Продажбата на новата еднодневна винетка стартира официално в полунощ. Водачите на моторни превозни средства вече могат да закупят новия пътен стикер чрез терминалите за самообслужване, разположени на бензиностанциите и в други търговски обекти в страната.

- Реклама -

Цената на услугата е фиксирана на 4 евро и 9 евроцента. Основната характеристика на този вид такса е нейната валидност, която обхваща точно 24 часа от момента на закупуването ѝ, осигурявайки гъвкавост за пътуващите, които не се нуждаят от по-дългосрочни решения.

Пълното интегриране на новия продукт в системата за таксуване ще продължи и през следващия ден. От 3 февруари еднодневната винетка ще бъде достъпна за закупуване и по стандартния начин, като ще фигурира в списъка наред с останалите утвърдени видове винетни стикери.

Въвеждането на новата опция съвпада с критичен период за подновяване на пътните такси.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ напомнят, че именно през месец февруари изтича валидността на над 370 хиляди годишни винетки, което прави навременната проверка на срока на валидност от съществено значение за шофьорите.