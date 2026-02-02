Стилистът Стоян Апостолов категорично отрече всякаква съпричастност към казуса с Джефри Епстийн и документите, свързани с него. В разговор с журналиста Катя Илиева от телевизия „Евроком“, Апостолов коментира информацията, че в изтеклите книжа се споменава модна агенция Next One, която той е ръководил, както и името на Даниел Сиад.

- Реклама -

Припомняме Ви, че разследването сочи Сиад като сводника на Епстийн, който е набирал момичета от цял свят за оргиите с високопоставени лица. Много от тях са били

непълнолетни.

Попитан дали си спомня за евентуална среща с въпросния Даниел Сиад, стилистът бе категоричен, че подобен контакт никога не е осъществяван.

„Никога не сме имали такава среща с този въпросен“, заяви Апостолов и допълни: „Не, никога не съм чувал това име и аз бях изумен, защото ние никога не сме работили с такъв човек. И всъщност аз работя с тази агенция Next One, но никога такъв човек не сме се срещали, не сме говорили и никога не е имало никакви договорни отношения“.

Апостолов изрази силното си учудване от замесването на агенцията в международния скандал. Той допусна възможността за объркване или грешка, като поясни контекста на модния пазар у нас в миналото. Стилистът отбеляза, че чуждестранни представители са посещавали страната, но отрече конкретна връзка със Сиад.

„Аз даже съм изключително изумен от това, защото те явно са си правили трипове тук в София, в България, и по това време имаше още една агенция, която FH One, и също така много от представителите на Karin Models са работили с български агенции“, обясни той.

В рамките на разговора бяха повдигнати въпроси и за конкретни имена на български модели – Д. Чернева и К. Ефтимова, които също се споменават в контекста на пътувания до Ню Йорк. Стоян Апостолов заяви, че тези имена са му напълно непознати.

„Знаете ли, аз видях тези момичета и искам само да ви кажа, че аз тези момичета не ги познавам и никога не съм чувал в живота си за тези момичета“, подчерта той.

Стилистът акцентира върху прозрачността на своята настояща работа, като посочи дългогодишното си партньорство с агенция Yvette Fashion и ангажиментите си по световните модни подиуми в Париж и Милано. Той бе категоричен, че до момента никой не го е търсил за информация във връзка с разпространените документи.