Напредъкът по изграждането на ключови здравни обекти в страната върви с различни темпове, като ясно се очертава контраст между столицата и останалите градове.

Докато в Бургас вече тече процес по набиране на медицински персонал за новата детска болница, проектът за Националната детска болница в София бележи поредно забавяне. Началото на строителните дейности все още не е обявено официално, а заложените предварителни срокове не се спазват.

Информацията за забавянето бе потвърдена от здравния министър в оставка Силви Кирилов в отговор на парламентарен въпрос, отправен от депутата от „Продължаваме промяната – Демократична България“ Васил Пандов, пише „Сега“. Народният представител припомни първоначалните планове, според които процедурата за избор на проектант трябваше да е приключила и договорът да е сключен още през август 2025 г., а самото строителство да стартира през март.

Реалността към момента обаче е различна – процедурата все още не е стартирала, а обществените поръчки са на етап пазарни консултации. В своя отговор министър Кирилов поясни ситуацията, уточнявайки характера на заложените дати. „Всички срокове в графика са индикативни и имат организационна функция“, заяви той. Според актуализирания линеен график, към момента се предвижда строителните дейности да започнат в рамките на второто полугодие на 2026 г.

Паралелно с планирането на самата сграда, тече и подготовката на прилежащата инфраструктура. През есента на изминалата година „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД постигна договореност с Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) и Столичната община за разпределението на отговорностите по проектирането и изграждането на подземната и наземната свързаност.

Споразумението предвижда конкретни ангажименти със срок до 1 юли 2027 г. До тази дата общината трябва да започне изграждането на довеждащата инфраструктура до обекта, а АПИ да стартира работата по липсващия участък от Столичния околовръстен път – отсечката между бул. „Никола Петков“ и автомагистрала „Струма“.

Бъдещата Национална детска болница ще бъде разположена в паркова среда от 20 декара в квартал „Горна баня“. Мащабният проект предвижда разкриването на над 40 клиники и отделения, които ще разполагат с 456 самостоятелни стаи и 102 поста за краткосрочно лечение. Лечебното заведение ще покрива широк спектър от специалности, включително детска хирургия, онкохематология, нефрология, психиатрия и диализно лечение. Предвиден е и модерен център за рехабилитация и физиотерапия, както и 38 кабинета за амбулаторни консултации.

За нормалното функциониране на болницата е планиран щат от 342 лекари, 577 медицински сестри, 12 физиотерапевти и 65 души административен персонал. По данни на инвестиционната компания, кадровата обезпеченост е гарантирана чрез програма на Министерството на здравеопазването, по която вече се обучават над 300 специализанти в педиатрични и редки медицински специалности.