      понеделник, 02.02.26
          Суперкупа на България: 12000 продадени билета за Лудогорец – Левски

          Срещата е във вторник от 18 часа на Националния стадион

          2 февруари 2026 | 12:24 560
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Българската професионална футболна лига информира, че към 11:30 часа днес, 2 февруари, са продадени над 12 000 билета за финала в турнира за Суперкупата на България между Лудогорец и Левски, който е насрочен за утре от 18:00.

          „Българската професионална футболна лига информира футболните привърженици, че във вторник (3 февруари) след 11:00 часа ще бъдат отворени БИЛЕТНИТЕ КАСИ на стадион „Васил Левски“, както следва – касите на ул. Гурко и касите на ул. Граф Игнатиев (Синьото), където ще се продават билети за мача за Суперкупата на България между Лудогорец и Левски.

          Срещата започва в 18:00 часа, а вратите на стадиона ще бъдат отворени в 16:30 часа.

          Билети продължават да се продават в системата на Eventim.bg – ОНЛАЙН и на всички каси на Eventim в страната, както и в партньорските обекти – бензиностанции OMV, Orange, Technopolis и Български пощи.

          Към 11:30 часа на 2 февруари са продадени над 12 000 билета.

          Разпределение по сектори
          Символичен домакин на срещата е ПФК Лудогорец Разград. Привържениците на отбора ще бъдат настанени в:

          Блок 9 на Сектор А
          Блок 44 на Сектор Г
          Привържениците на ПФК Левски София ще заемат:

          Блокове 8, 13, 14 и 15 на Сектор А
          както и целите Сектор Б и Сектор В
          Цени на билетите

          Сектор А – 25 евро
          Сектор В – 15 евро
          Сектор Б и Сектор Г – 10 евро
          Деца до 7-годишна възраст влизат безплатно с пълнолетен придружител, но нямат право на седящо място. За всички деца под 14 години е задължително попълването на декларация.

          Важно за достъпа на феновете
          БПФЛ обръща внимание, че привърженици, носещи отличителни знаци (атрибути) на единия отбор, няма да бъдат допускани до секторите, определени за фенове на другия отбор, независимо дали разполагат с валиден билет за съответния сектор.“, написаха от БПФЛ. 

