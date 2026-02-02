Теодор Славев: Не разбрах към коя част от обществото ще е насочена партията на Румен Радев

„Не разбрах към коя част от обществото е насочена партията на Румен Радев – дали ще бъде към голям бизнес, малък бизнес, работници. Не разбрахме изобщо каква ще е икономическата политика.“

Това каза политологът и програмен директор на Институт за правни инициативи Теодор Славев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Политологът очерта още пропуски в първото интервю на вече бившият държавен глава Румен Радев. По думите му общите формулировки като „борба с мафията“ са били използвани и от самия Борисов, преди това десните като реакция срещу комунистическата партия и дори и от Яне Янев.