Политическият проект на бившия президент Румен Радев стартира с високи очаквания, но първите му медийни изяви оставят повече въпроси, отколкото отговори. Това заяви политологът и програмен директор на Института за правни инициативи Теодор Славев в студиото на предаването „Делници“ по телевизия Евроком. Според анализатора, първото интервю на Радев след края на мандата му е било разочароващо поради липсата на конкретика и ясна идеологическа физиономия.

Към днешна дата – 2 февруари 2026 г., политическата обстановка в страната остава напрегната, а заявката на бившия държавен глава за влизане в парламентарната политика предизвиква бурни реакции.

Славев подчерта, че опитите на Радев да се позиционира над традиционното разделение ляво-дясно са незадоволителни. „За мен, общо взето, тези фрази, че няма ляво и дясно, няма как да бъдат задоволителни“, коментира политологът, като припомни етимологията на думата „партия“ – част от цялото.

„Партиите представляват някаква част от обществото. Те няма как да представляват цялото общество“, категоричен бе той.

В анализа си Славев очерта профила на Радев не като обединител или социален президент, а по-скоро като десен политик. Аргументът му се базира на икономическите послания на новия политически играч, по-специално обещанието да не се променят данъците.

„Г-н Радев в никакъв случай не ми прилича на либерал. Той ми прилича на един консервативен политик, което означава, че той е по-скоро вдясно от центъра“, посочи експертът.

Особено внимание в разговора бе отделено на споменаването на унгарския премиер Виктор Орбан от страна на Радев. Според Славев, въпреки че Орбан се радва на одобрение сред част от българското общество, примерът с Унгария е силно проблематичен.

„Орбан е синоним на корупция“, заяви Славев, изтъквайки замразените европейски средства за Будапеща и контрола върху медиите и обществените поръчки там. Той прогнозира, че унгарският премиер вероятно ще загуби предстоящите избори в родината си.

По отношение на институционалната криза в България, политологът направи мрачна равносметка за периода от април 2021 г. до април 2026 г. Според него страната се намира в „тежка политическа и институционална криза“ вече пет години. Той акцентира върху проблемите в съдебната система и статута на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Славев изрази мнение, че Сарафов е „узурпирал“ поста и е удобен за статуквото, но прогнозира, че при промяна на политическата конюнктура, той бързо ще се оттегли.

В студиото бе обсъдена и информацията, изнесена от водещия Николай Колев, че от БСП планират да издигнат вицепрезидента Илияна Йотова за президент. Славев изрази скептицизъм относно това дали подобна инициатива е съгласувана със самата Йотова, описвайки я като опит на социалистите „да се пришият“ към нейния рейтинг. Според него, въпреки тежките зависимости в миналото, БСП показва „съпротивителни сили“, а като потенциален двигател на промяната в лявото той посочи името на Крум Зарков.

Разговорът засегна и актуалните криминални теми, включително искането на Евелин Банев-Брендо за предсрочно освобождаване и откритите тела в Петрохан, за които се предполага, че са свързани с групата на „Наглите“. „В България целият ни преход 35 години и повече няма нито едно знаково политическо или икономическо, или на олигарх убийство, което да е разкрито“, заключи със съжаление политологът.