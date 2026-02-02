Тежкотоварни камиони са в капан по трасето за „Дунав мост 2“ от неделя вечер

Обилен снеговалеж обхвана цялата страна, а над 1200 снегорина почистват републиканската пътна мрежа, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“. Пътищата остават проходими при зимни условия, но в редица райони има сериозни затруднения.

Най-сериозни проблеми има по Е-79 в посока Видин и към „Дунав мост 2“, където движението беше спряно заради завъртели се тежкотоварни камиони. Стотици тирове са принудени да изчакват между селата Горна Вереница и Винище или на околовръстния път на Монтана.

Днес започна изтеглянето на блокиралите камиони, след което трасето ще бъде почистено и опесъчено.

В Монтанско автобус с 10 пътници също е бил блокиран в трафика, без данни за пострадали.

Ситуацията по магистралите

Магистрала „Хемус“ е почистена до асфалт, въпреки че продължава слаб снеговалеж, а сутрешният трафик постепенно се засилва.

Магистрала „Тракия“ също е добре почистена, особено в участъка от района на Траянови врата до Стара Загора.

Усложнена обстановка в Смолянско

Обстановката остава сложна в област Смолян, където участъкът Хвойна – Чепеларе по пътя Пловдив – Смолян не е напълно почистен и опесъчен.

В Родопите работят 37 снегопочистващи машини, които обработват основните пътни артерии.

През нощта три населени места останаха без ток, като към тази сутрин електрозахранването е възстановено навсякъде с изключение на едно селище.

В Пловдив са подадени десетки сигнали за паднали дървета, има щети по автомобили, но няма пострадали. Пожарната е реагирала на над 80 сигнала през нощта.

Инциденти и затруднения в други райони

На прохода Превала е станала катастрофа между седем автомобила и снегопочистващ трактор.

В област Велико Търново 70 машини почистват пътищата, които остават проходими при зимни условия.

В северните райони снеговалежът е бил най-интензивен в общините Свищов, Павликени и Полски Тръмбеш, където неподготвени тежкотоварни автомобили временно са затруднили движението, но ситуацията е овладяна.

„Петима румънски водачи на тежкотоварни автомобили бяха крайно неподготвени. Бяха с износен протектор на гумите. Със съдействието на Пътна полиция в рамките на около 20–30 минути успяхме да освободим и да пропуснем движението. Те бяха блокирали снегопочистващата техника, която беше дислоцирана в участъка. В рамките на половин час движението беше нормализирано”, обясни инж. Венцислав Ангелов, директор на Областното пътно управление – Велико Търново.

Камион е закъсал и между Кнежа и Червен бряг, въпреки че е бил оборудван с вериги.

Южна България и Черноморието

В Благоевградска област пътят за Банско е почистен до асфалт, а проходът Предела е отворен и за тежкотоварни автомобили.

В област Бургас всички републикански пътища са проходими при зимни условия, като 49 машини работят по почистването и обработката на трасетата.

Временно беше ограничено движението на камиони по пътя Слънчев бряг – Обзор, но забраната вече е отменена.

Остава ограничено движението по пътя Монтана – Димово в района на Белотинци заради аварирали тежкотоварни автомобили, а шофьорите изчакват на място.

Заради снеговалежа за тежкотоварни автомобили са затворени отсечките Девин – Михалково, Батак – Доспат, Ардино – Кърджали, както и пътищата към Юндола, а за камиони са затворени и проходите Рожен, Превала и Троянският проход.