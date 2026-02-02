Тежкотоварни камиони са в капан по трасето за „Дунав мост 2“ от неделя вечер

Обилен снеговалеж обхвана цялата страна, а над 1200 снегорина почистват републиканската пътна мрежа, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“. Пътищата остават проходими при зимни условия, но в редица райони има сериозни затруднения.
Най-сериозни проблеми има по Е-79 в посока Видин и към „Дунав мост 2“, където движението беше спряно заради завъртели се тежкотоварни камиони. Стотици тирове са принудени да изчакват между селата Горна Вереница и Винище или на околовръстния път на Монтана.
Днес започна изтеглянето на блокиралите камиони, след което трасето ще бъде почистено и опесъчено.
В Монтанско автобус с 10 пътници също е бил блокиран в трафика, без данни за пострадали.
Ситуацията по магистралите
Магистрала „Хемус“ е почистена до асфалт, въпреки че продължава слаб снеговалеж, а сутрешният трафик постепенно се засилва.
Магистрала „Тракия“ също е добре почистена, особено в участъка от района на Траянови врата до Стара Загора.
Усложнена обстановка в Смолянско
Обстановката остава сложна в област Смолян, където участъкът Хвойна – Чепеларе по пътя Пловдив – Смолян не е напълно почистен и опесъчен.
В Родопите работят 37 снегопочистващи машини, които обработват основните пътни артерии.
През нощта три населени места останаха без ток, като към тази сутрин електрозахранването е възстановено навсякъде с изключение на едно селище.
В Пловдив са подадени десетки сигнали за паднали дървета, има щети по автомобили, но няма пострадали. Пожарната е реагирала на над 80 сигнала през нощта.
Инциденти и затруднения в други райони
На прохода Превала е станала катастрофа между седем автомобила и снегопочистващ трактор.
В област Велико Търново 70 машини почистват пътищата, които остават проходими при зимни условия.
В северните райони снеговалежът е бил най-интензивен в общините Свищов, Павликени и Полски Тръмбеш, където неподготвени тежкотоварни автомобили временно са затруднили движението, но ситуацията е овладяна.
Камион е закъсал и между Кнежа и Червен бряг, въпреки че е бил оборудван с вериги.
Южна България и Черноморието
В Благоевградска област пътят за Банско е почистен до асфалт, а проходът Предела е отворен и за тежкотоварни автомобили.
В област Бургас всички републикански пътища са проходими при зимни условия, като 49 машини работят по почистването и обработката на трасетата.
Временно беше ограничено движението на камиони по пътя Слънчев бряг – Обзор, но забраната вече е отменена.
Остава ограничено движението по пътя Монтана – Димово в района на Белотинци заради аварирали тежкотоварни автомобили, а шофьорите изчакват на място.
Заради снеговалежа за тежкотоварни автомобили са затворени отсечките Девин – Михалково, Батак – Доспат, Ардино – Кърджали, както и пътищата към Юндола, а за камиони са затворени и проходите Рожен, Превала и Троянският проход.