      понеделник, 02.02.26
          Крими

          Трагедия в Койнаре: мъж уби с брадва приятелката си

          2 февруари 2026 | 11:33 380
          Снимка: БГНЕС
          70-годишен мъж е убил 67-годишната жена, с която е съжителствал в град Койнаре, община Червен бряг, като извършителят е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР.

          Убийството е извършено вчера, а информацията бе съобщена днес от МВР чрез говорителя Марияна Цветкова.

          В частен дом в град Койнаре мъжът е нападнал и убил жената с брадва, с която е живеел на семейни начала.

          Жестоко престъпление в Плевенско: Разследват убийство на жена в Койнаре Жестоко престъпление в Плевенско: Разследват убийство на жена в Койнаре

          Сигналът за инцидента е подаден в полицията на 1 февруари около 11:00 часа, след което незабавно към мястото са изпратени полицейски екипи, извършени са огледи и започнало разследване.

          От местопрестъплението са иззети веществени доказателства, а тялото на 67-годишната жена е изпратено за аутопсия.

          70-годишният извършител е задържан за срок до 24 часа, като процесуално-следствените действия продължават под ръководството на прокурор от Окръжната прокуратура в Плевен.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Стартира продажбата на еднодневна винетка: Каква е цената, валидността и условията

          Росица Николаева -
          Продажбата на новата еднодневна винетка стартира официално в полунощ. Водачите на моторни превозни средства вече могат да закупят новия пътен стикер чрез терминалите за...
          Крими

          Митничари откриха 711 000 къса контрабандни цигари, укрити в термопанели на ГКПП „Лесово“

          Дамяна Караджова -
          Тирът с чуждестранна регистрация е влязъл в страната от Турция
          Общество

          Мартин Владимиров обсъди в Тараклия, Молдова новия подход в обучението по българска история

          Росица Николаева -
          Вторият секретар на българското посолство в Кишинев Мартин Владимиров взе специално участие в републикански семинар в град Тараклия, посветен на иновациите в преподаването на...
