Трагедия в Койнаре: мъж уби с брадва приятелката си

70-годишен мъж е убил 67-годишната жена, с която е съжителствал в град Койнаре, община Червен бряг, като извършителят е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР.

Убийството е извършено вчера, а информацията бе съобщена днес от МВР чрез говорителя Марияна Цветкова.

В частен дом в град Койнаре мъжът е нападнал и убил жената с брадва, с която е живеел на семейни начала.

Сигналът за инцидента е подаден в полицията на 1 февруари около 11:00 часа, след което незабавно към мястото са изпратени полицейски екипи, извършени са огледи и започнало разследване.

От местопрестъплението са иззети веществени доказателства, а тялото на 67-годишната жена е изпратено за аутопсия.

70-годишният извършител е задържан за срок до 24 часа, като процесуално-следствените действия продължават под ръководството на прокурор от Окръжната прокуратура в Плевен.