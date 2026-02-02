НА ЖИВО
          Тръмп обяви търговско споразумение с Индия и край на покупките на руски петрол

          2 февруари 2026 | 21:56 250
          Снимка: REUTERS/Adnan Abidi
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е постигнато „търговско споразумение“ между Съединените щати и Индия, след като индийският премиер Нарендра Моди е поел ангажимент да спре покупките на руски петрол и да ги замени с доставки от САЩ и потенциално от Венецуела.

          В публикация в Truth Social Тръмп съобщи, че САЩ ще намалят реципрочната митническа ставка върху индийските стоки от 25% на 18%, а Индия ще свали митата върху американските продукти до нула. По думите му договорката влиза в сила незабавно.

          Служител на Белия дом потвърди пред АФП, че допълнителните 25% мита, наложени от Тръмп заради покупките на руски петрол, също ще бъдат отменени, след като Ню Делхи се е съгласил да прекрати тези доставки.

          „От приятелство и уважение към министър-председателя Моди и по негова молба, с незабавно влизане в сила, се съгласихме на търговско споразумение между Съединените щати и Индия“, заяви Тръмп, като определи Моди като „един от най-добрите ми приятели“.

          Американският президент подчерта, че спирането на индийските покупки на руски петрол ще подпомогне усилията за прекратяване на войната в Украйна, към което Вашингтон настоява от месеци. През миналата година Тръмп вече наложи допълнителни мита на Индия именно заради енергийните ѝ връзки с Русия.

          Тръмп посочи още, че Индия може да увеличи вноса на петрол от САЩ и Венецуела, като отбеляза, че Съединените щати на практика контролират венецуелския износ на петрол, след като през януари с военна операция беше свален от власт Николас Мадуро.

          От своя страна Моди съобщи, че е провел „чудесен“ телефонен разговор с Тръмп и благодари за намаляването на американските мита:

          „Радвам се, че продуктите, произведени в Индия, вече ще имат намалена митническа ставка от 18%“, написа индийският премиер в социалната мрежа X.

          В изявлението си Моди не споменава твърденията, че Индия ще свали митата за американските стоки до нула и ще прекрати покупките на руски петрол.

          Индия беше обект на 25% реципрочни мита по време на т.нар. „Ден на освобождението“, обявен от Тръмп миналата година, след което бяха добавени още 25% санкционни мита заради руския петрол. Въпреки че Моди беше сред първите световни лидери, посетили Белия дом след второто встъпване на Тръмп в длъжност през януари 2025 г., търговските преговори между двете страни останаха напрегнати до настоящото споразумение.

