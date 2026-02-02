НА ЖИВО
      понеделник, 02.02.26
          Тръмп: Предупрежденията на Техеран няма да спрат САЩ при нужда от действие

          2 февруари 2026 | 08:42
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Американският президент Доналд Тръмп похвали качеството на военните сили, които Съединените щати разполагат в Близкия изток, като същевременно омаловажи предупрежденията на Иран за реакция при евентуална американска военна намеса.

          Държавният глава индиректно отправи предупреждение към Ислямската република след изказвания на аятолах Али Хаменей. През уикенда върховният водач на Иран заяви, че евентуална военна намеса на Вашингтон може да доведе до война в целия регион.

          От имението си във Флорида Тръмп първо подчерта военната мощ на Съединените щати в региона, след което повтори, че Иран трябва да сключи сделка със САЩ, без да уточнява какво точно включва тя.

          „Разбира се, че той ще се изкаже така. Какво сте очаквали? Но ние имаме най-мощните кораби на света съвсем близо. До няколко дни, надявам се, ще имаме сделка. В противен случай, ще разберем дали е бил прав, или не“, заяви Тръмп.

          Изказванията му идват след продължителна среща между генерали от Пентагона и представители на израелската армия в неделя, като според информации са обсъждани възможни планове за евентуална военна операция.

