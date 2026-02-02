НА ЖИВО
      понеделник, 02.02.26
          Тръмп: САЩ водят преговори с Куба след заплахи за петролна блокада

          2 февруари 2026 | 02:45
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон води преговори с ръководството на Куба за постигане на споразумение, само дни след като заплаши разклатената икономика на островната държава с фактическа блокада на доставките на петрол, предаде АФП.

          Куба е провалена държава. Такава е от дълго време, но сега вече няма Венецуела, която да я поддържа. Затова разговаряме с хората от Куба, с най-висшето ръководство на Куба, за да видим какво ще се случи. Мисля, че ще постигнем сделка с Куба“, каза Тръмп пред репортери в имението си Мар-а-Лаго.

          Американският президент не даде подробности какво би включвало евентуалното споразумение. Коментарите му идват на фона на засилен натиск върху управляваната от комунистически режим Куба, след като САЩ свалиха венецуелския лидер Николас Мадуро на 3 януари. Венецуела беше ключов съюзник на Хавана и основен източник на петрол за страната.

          На 29 януари Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която заплаши да наложи допълнителни мита на държави, продаващи петрол на Куба. Още на следващия ден в Хавана се образуваха дълги опашки пред бензиностанциите, на фона на вече хроничния недостиг на горива и електроенергия.

          Майк Хамър, временно управляващ посолството на САЩ в Куба от 2024 г., съобщи, че по време на посещение в централната част на страната се е сблъскал с враждебно отношение от местни жители. Във видео, публикувано в X, той заяви, че обидите са дошли от хора, които по думите му са свързани с Комунистическата партия на Куба, но подчерта, че американските дипломати ще продължат контактите си с кубинското общество.

          Бюрото по въпросите на Западното полукълбо към Държавния департамент на САЩ определи управляващите в Хавана като „нелегитимен режим“ и призова за незабавно прекратяване на репресивните действия срещу американската дипломатическа мисия. „Нашите дипломати ще продължат да се срещат с кубинския народ въпреки опитите за сплашване“, се казва в позицията.

          Тръмп и държавният секретар Марко Рубио, роден в Маями син на кубински емигранти, открито заявяват подкрепа за смяна на режима в Хавана. След падането на Мадуро Тръмп предупреди Куба „скоро да постигне сделка“, в противен случай ще се сблъска с тежки последици.

          От своя страна кубинското правителство обвини САЩ в опит за икономическо задушаване на острова, като подчерта, че страната вече страда от чести прекъсвания на електрозахранването и сериозен недостиг на горива.

