Тръмп затваря „Кенеди Център“ за две години и го прекръства на „Тръмп Кенеди Център“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че закрива за срок от две години художествения комплекс Кенеди Център във Вашингтон, считано от 4 юли — 250-ата годишнина на нацията — с цел извършване на цялостна реновация, предаде АФП.

- Реклама -

След завръщането си на власт Тръмп предприе решително поемане на контрол върху доскоро непартийния културен център, като определи част от програмите му като прекалено „woke“ и добави собственото си име към фасадата на сградата.

„Определих, че най-бързият начин да изведем „Тръмп Кенеди Център“ на най-високото ниво на успех, красота и величие е временното преустановяване на развлекателната дейност за период от приблизително две години“, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

По думите му решението подлежи на одобрение от управителния съвет, чиито членове той лично е подбрал при поемането на поста председател.

Републиканецът аргументира мярката с това, че концертите, оперите, мюзикълите, балетните спектакли и интерактивните арт прояви биха възпрепятствали и забавили строителните и ремонтните дейности, поради което е необходимо пълно временно затваряне на обекта.

„„Тръмп Кенеди Център“, ако бъде временно затворен за строителство, обновяване и цялостно преизграждане, без съмнение може да се превърне в най-доброто съоръжение за сценични изкуства от този тип в света“, заяви президентът. „Америка ще бъде изключително горда със своята нова и красива забележителност за много поколения напред“.

Обхватът на споменатото от Тръмп „цялостно преизграждане“ остава неясен. Той обаче отдавна твърди, че сградата — построена като жив мемориал на убития американски президент Джон Ф. Кенеди и открита през 1971 г. — е в лошо състояние и се нуждае от сериозно обновяване.

След промените в състава на управителния съвет редица изтъкнати артисти и продукции отмениха участията си в комплекса. Сред тях са мюзикълът Hamilton, оперната сопрано Рене Флеминг и композиторът Филип Глас. Вашингтонската национална опера също обяви, че напуска „Кенеди Център“, който беше неин дом от самото откриване.

Част от артистите открито посочиха добавянето на името на Тръмп към институцията и фасадата ѝ като причина за решението си, докато други се позоваха на логистични и финансови затруднения.