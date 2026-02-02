Транспортна стачка парализира Германия, засегнати са почти всички провинции

Служителите в обществения транспорт в цяла Германия стачкуват днес с искания за по-добри условия на труд, причинявайки сериозни затруднения за пътуващите, които в същото време се сблъскват и със заледени пътища и тежки зимни условия, предаде ДПА.

- Реклама -

Еднодневната стачка, организирана от най-големия синдикат „Ферди“ (Verdi), доведе до спиране на движението на автобуси, трамваи и метро от 04:00 ч. българско време, съобщава БТА.

Всички 16 федерални провинции, с изключение на една, са засегнати от протестните действия. Единствено около 5000 служители в обществения транспорт в провинция Долна Саксония не участват в стачката поради действащо споразумение, което им забранява да се присъединят към протеста.

Стачката не засяга междуградските, регионалните и крайградските влакове, които се управляват от държавната железопътна компания „Дойче Бан“ (Deutsche Bahn).

Преговорите се водят между синдиката и местните работодателски организации в провинциите. „Ферди“ настоява за по-добри условия на труд, включително по-кратка работна седмица, намаляване на продължителността на смените, по-дълги почивки и по-високи бонуси за нощен труд и работа през уикендите.

В провинциите Бавария, Бранденбург, Саар, Тюрингия, както и в метрото в Хамбург, се водят и преговори за увеличаване на заплатите.

Ръководителят на преговорния екип на „Ферди“ Серат Канюрт заяви:

„Нашият приоритет е да постигнем напредък на масата за преговори.“

Той добави:

„Нашите колеги могат да си намерят по-добри неща за правене, отколкото да стачкуват в това време.“

Стачката съвпада с продължаващи зимни условия в части от Германия, включително снеговалежи и температури под нулата, което допълнително усложнява придвижването, особено в големи градове като Берлин.

Според Германската метеорологична служба през следващите дни се очакват нови валежи от леден дъжд и заледявания, което ще затрудни още повече пътуванията.

Пред обществената телевизия Цет Де Еф представителят на „Ферди“ Андреас Шакерт предупреди:

„Ако не стачкуваме за по-добри условия на труд, работните места ще останат толкова непривлекателни, че няма да има достатъчно хора, които да желаят да работят в обществения транспорт.“

Той подчерта, че работата на смени е сериозен източник на напрежение за служителите, и добави: