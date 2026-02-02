НА ЖИВО
      понеделник, 02.02.26
          14:47 Диляна Гайтанджиева пред Евроком за българската следа в „Епстийн": Правителствени срещи, модели и тайни пратки (аудио)14:01 Първи подробности за трите трупа, открити на „Петрохан", имало е и пожар13:21 ИЗВЪНРЕДНО: Откриха три трупа на „Петрохан"13:21 Президентът Йотова започва утре консултациите за служебен премиер, първи са парламентарните групи на ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ10:47 WSJ: САЩ са публикували нецензурираните имена на над 40 от жертвите на Епстийн10:40 „Льо Монд": Украйна се готви да воюва още 5-10 години10:33 Петльовден е – Празник на силата и закрилата на момчетата в семейството09:49 Само в ЕВРОКОМ: Шефът на софийския затвор поиска Брендо да бъде предсрочно освободен. Нарушава ли се законът?
          Европа Общество

          Транспортна стачка парализира Германия, засегнати са почти всички провинции

          Най-големият профсъюз настоява за по-добри условия на труд, включително по-кратка работна седмица, намаляване на продължителността на смените, по-дълги почивки и по-високи бонуси за нощен труд и работа през уикендите

          2 февруари 2026 | 14:19
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Служителите в обществения транспорт в цяла Германия стачкуват днес с искания за по-добри условия на труд, причинявайки сериозни затруднения за пътуващите, които в същото време се сблъскват и със заледени пътища и тежки зимни условия, предаде ДПА.

          Еднодневната стачка, организирана от най-големия синдикат „Ферди“ (Verdi), доведе до спиране на движението на автобуси, трамваи и метро от 04:00 ч. българско време, съобщава БТА.

          Всички 16 федерални провинции, с изключение на една, са засегнати от протестните действия. Единствено около 5000 служители в обществения транспорт в провинция Долна Саксония не участват в стачката поради действащо споразумение, което им забранява да се присъединят към протеста.

          Стачката не засяга междуградските, регионалните и крайградските влакове, които се управляват от държавната железопътна компания „Дойче Бан“ (Deutsche Bahn).

          Преговорите се водят между синдиката и местните работодателски организации в провинциите. „Ферди“ настоява за по-добри условия на труд, включително по-кратка работна седмица, намаляване на продължителността на смените, по-дълги почивки и по-високи бонуси за нощен труд и работа през уикендите.

          В провинциите Бавария, Бранденбург, Саар, Тюрингия, както и в метрото в Хамбург, се водят и преговори за увеличаване на заплатите.

          Таксиметровите шофьори в Гърция блокират Атина с протест срещу електрическите автомобили Таксиметровите шофьори в Гърция блокират Атина с протест срещу електрическите автомобили

          Ръководителят на преговорния екип на „Ферди“ Серат Канюрт заяви:

          „Нашият приоритет е да постигнем напредък на масата за преговори.“

          Той добави:

          „Нашите колеги могат да си намерят по-добри неща за правене, отколкото да стачкуват в това време.“

          Стачката съвпада с продължаващи зимни условия в части от Германия, включително снеговалежи и температури под нулата, което допълнително усложнява придвижването, особено в големи градове като Берлин.

          Според Германската метеорологична служба през следващите дни се очакват нови валежи от леден дъжд и заледявания, което ще затрудни още повече пътуванията.

          БУНТ: Най-голямата стачка в историята на Ню Йорк парализира града БУНТ: Най-голямата стачка в историята на Ню Йорк парализира града

          Пред обществената телевизия Цет Де Еф представителят на „Ферди“ Андреас Шакерт предупреди:

          „Ако не стачкуваме за по-добри условия на труд, работните места ще останат толкова непривлекателни, че няма да има достатъчно хора, които да желаят да работят в обществения транспорт.“

          Той подчерта, че работата на смени е сериозен източник на напрежение за служителите, и добави:

          „Ако нищо не се направи, в дългосрочен план няма да можем да задържим хората.“

