Три андски кондора бяха пуснати на свобода в Патагония като част от мащабна природозащитна програма

Женски кондор на име Кармен, родена в плен през 2023 г., беше пусната на свобода в Националния парк Патагония в Чили, заедно с още два мъжки екземпляра – Аукинко и Фарелон. Освобождаването е част от дългосрочните усилия за възстановяване на популацията на андския кондор, една от най-емблематичните и застрашени птици в Южна Америка.

- Реклама -

Аукинко е бил спасен след травма на крилото, докато Фарелон е намерен в планините на чилийската столична област със счупено краче. И трите птици са преминали продължителна рехабилитация, след което са били транспортирани от Центъра за рехабилитация на грабливи птици в Централно Чили до специални кошари за предварително пускане в парка. Там те са били поставени под карантина и ветеринарни прегледи.

След освобождаването си кондорите са се присъединили към около две дузини други андски кондори, пуснати в дивата природа през последното десетилетие в рамките на проекта „Манку“. Всички птици са оборудвани със сателитни и радиопредаватели, които позволяват постоянно проследяване.

„От 2019 г. насам използваме сателитно наблюдение на моделите на полетите, за да разберем движенията на кондорите, техните заплахи и да идентифицираме рисковете“, каза Франсиска Кортес Солари, президент на благотворителната организация Cortés Solari.

Спасяването на кондорите

Освобождаването е част от природозащитната инициатива проект „Манку“, реализирана от фондация Rewilding Chile. Целта ѝ е да подсили и стабилизира популацията на андския кондор, който е национален символ на Чили, Боливия, Колумбия, Еквадор и Перу и заема важно място във фолклора и митологията на региона.

Андският кондор е една от най-големите летящи птици в света – с размах на крилете до 3 метра и тегло до 15 килограма. Въпреки внушителните си размери, видът е силно застрашен, основно поради загуба на местообитания и т.нар. „вторично отравяне“. Като мършояди, кондорите често се натравят, когато се хранят с трупове на животни, съдържащи отрови, използвани от овчари за контрол на хищници.

Популацията на кондорите намалява както в Централно Чили, така и в Национален парк Патагония, което прави подобни програми жизненоважни.

„Кондорите играят ключова роля в природата“, подчерта Кристиан Сауседо, директор „Дива природа“ в Rewilding Chile. „Като се хранят с трупове на животни, те предотвратяват разпространението на болести и връщат хранителни вещества обратно в почвата.“

Освен това андският кондор е индикаторен вид – състоянието на популацията му отразява цялостното здраве на екосистемата.

Опазване на застрашените птици

Паралелно с усилията в Чили, учени работят и по спасяването на древна гора в Еквадорските Анди – резервата Янакоча, който е последното известно местообитание на рядката колибри Eriocnemis nigrivestis. Според Международния съюз за опазване на природата, в дивата природа са останали едва между 150 и 200 индивида, което подчертава колко крехък е балансът в планинските екосистеми на Южна Америка.