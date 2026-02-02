Турция оглави класацията по нови жалби в Европейския съд по правата на човека през 2025 г.

Турция е страната с най-голям брой нови жалби, подадени в Европейски съд по правата на човека (ЕСПЧ) през 2025 г., сочат данни, публикувани от съда в Страсбург и цитирани от Стокхолмския център за свобода.

През 2025 г. са регистрирани 6 743 нови жалби срещу Турция, при 4 450 през 2024 г. и 8 341 през 2023 г. Когато показателят се коригира спрямо населението, Турция отчита 0,79 жалби на 10 000 души, което е значително над средното за Европа – 0,38.

През годината ЕСПЧ е постановил 74 решения по дела, свързани с Турция, като в 66 от тях е установено поне едно нарушение на Европейска конвенция за правата на човека. В шест случая не са открити нарушения, а две производства са приключили по друг начин.

Най-често установяваните нарушения са:

правото на справедлив процес (чл. 6) – 24 случая

– правото на свобода и сигурност (чл. 5) – 21 случая

Към 31 декември 2025 г. Турция има и най-големия брой висящи дела – 18 464 жалби. Само в началото на 2026 г. са добавени още около 650, с което общият брой достига 19 110 висящи производства.

По-голямата част от жалбите са свързани с арести, задържания и съдебни процеси, произтичащи от мерките след неуспешния опит за преврат през юли 2016 г. Те засягат служители от армията, полицията, съдебната система и публичния сектор, като много от делата са свързани с предполагаеми връзки с религиозното движение „Гюлен“.

След корупционните разследвания през декември 2013 г. президентът Реджеп Тайип Ердоган обвини движението, вдъхновено от покойния проповедник Фетхуллах Гюлен, в заговор срещу правителството. През май 2016 г. то беше обявено за терористична организация, а репресиите се засилиха след опита за преврат, за който Анкара обвини Гюлен. Движението категорично отрича участие в преврата и каквато и да е терористична дейност.

По време на извънредното положение (OHAL), в сила до 19 юли 2018 г., бяха извършени масови чистки чрез правителствени декрети. Над 130 000 държавни служители бяха уволнени без съдебен или парламентарен контрол, сред които 4 156 съдии и прокурори и повече от 24 000 военнослужещи. На много от тях беше забранено да се връщат в публичния сектор, да получават паспорти и да работят законно, включително чрез отбелязвания в базите на социалното осигуряване, които възпираха частните работодатели.

В резултат хиляди хора бяха принудени да работят нелегално, често при опасни условия. Документирани са и случаи на смърт при трудови злополуки, както и самоубийства сред лица, подложени на тежък емоционален и финансов натиск. Макар част от уволнените да са били възстановени на работа през последните години, в много случаи това е станало твърде късно.

По брой на висящите дела след Турция се нарежда Русия с 7 177 жалби, следвана от Украйна (4 004), Полша (3 517), Италия (2 787), Гърция (2 562), Румъния (2 489) и Азербайджан (2 180). За сравнение, Франция има 703 висящи дела, Испания – 186, Обединеното кралство – 139, а Германия – 127.