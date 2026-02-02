НА ЖИВО
      понеделник, 02.02.26
          Васил Терзиев: Яслите да минат към предучилищното образование

          2 февруари 2026 | 17:16
          Над 2000 места в детските ясли на територията на София са изправени пред реален риск от закриване поради кадрови дефицит и застаряване на медицинския персонал. Кметът на столицата Васил Терзиев алармира за структурен проблем, който блокира приема на деца въпреки наличната материална база.

          Основната пречка се корени в действащите нормативни изисквания, които поставят строги условия за сформиране на групите. Градоначалникът обясни конкретните параметри на кризата:

          2232 яслени места в София са под риск, ако медицинските сестри над 70 години се пенсионират. Причината е конкретна – по действащото законодателство всяка яслена група трябва задължително да има поне една медицинска сестра“, заяви Васил Терзиев.

          Ситуацията създава парадокс, при който дори при наличие на нови сгради, модерно оборудване и дълги списъци с чакащи деца, групите не могат да функционират, ако липсва необходимият медицински специалист. Като решение на този проблем Столична община инициира предложение за законодателни промени, целящи преминаването на яслите към системата на предучилищното образование. Тази реформа би позволила по-голяма гъвкавост при сформирането на екипите и оптимизиране на ресурсите там, където здравната експертиза е наложителна.

          Кметът беше категоричен, че целта не е редуциране на щата. „Тези промени не означават съкращения, а по-добра организация на работата и възможност специалистите да бъдат там, където нуждата от медицинска грижа е най-голяма“, подчерта Терзиев.

          Планираните реформи обаче предизвикаха безпокойство сред съсловните организации. В общината е постъпило писмо от Медицинска федерация „Подкрепа“, в което синдикатът изразява своите опасения относно посоката на промените. Васил Терзиев увери, че администрацията подхожда с разбиране към притесненията и е отворена за разговори.

          Когато има притеснения, разговорът е задължителен. Благодарим на екипите, които вече проведоха срещи с техни представители. Считам за важно да се включа и лично. В писмото си към тях поех ангажимент диалогът да продължи – открито, с факти и с уважение към труда на хората в системата“, заяви кметът на София.

          Усилията на общината са насочени към това новопостроените сгради да не остават празни заради административни пречки. Тази философия е залегнала и в стратегията „София – град на децата: Първите 7“, която цели да адресира натрупаните системни проблеми.

          В заключение градоначалникът потвърди ключовата роля на здравните специалисти в грижата за най-малките. „Медицинските сестри са неизменна част от този подход. С техния опит и грижа те ще продължат да бъдат на първа линия всеки ден – там, където децата и семействата имат най-голяма нужда от тях“, подчерта Васил Терзиев.

