      понеделник, 02.02.26
          „Възраждане“ отказва да отиде на консултации при Йотова

          От третата по големина политическа сила са категорични, че вече трябваше да е назначено служебно правителство и да е обявена дата за избори

          2 февруари 2026 | 16:21
          Председателят на “Възраждане” категорично отхвърли поканата за поредни консултации с президентката Илияна Йотова. Това съобщиха от пресцентъра на партията.

          От третата по големина политическа сила са категорични, че вече трябваше да е назначено служебно правителство и да е обявена дата за избори. След подадената оставка на правителството на ГЕРБ, ДПС, ПП-ДБ, БСП и ИТН на 11 декември 2025 г. още президентът Радев трябваше бързо да пристъпи към действие, за да потвърди заявката си, че иска да бори модела Борисов – Пеевски, гласи още позицията.

          Вместо това виждаме, че той продължава да осигурява вече почти два месеца още време за управление на Борисов и Пеевски, което ни кара да мислим, че текат задкулисни договорки, коментират от „Възраждане“. 

          “Възраждане” няма да участва в този процес и няма да подпомага отлагането на изборите.

          „Няма да присъстваме на консултациите и призоваваме президентката Йотова да пристъпи към назначаването на служебен кабинет. От така наречената “домова книга” не разпознаваме подходящ, но от всички единствено Андрей Гюров е отдалечен от Борисов и Пеевски.“, завършва позицията на партията.

