„Възраждане“ отказва да отиде на консултации при Йотова

Председателят на “Възраждане” категорично отхвърли поканата за поредни консултации с президентката Илияна Йотова. Това съобщиха от пресцентъра на партията.

От третата по големина политическа сила са категорични, че вече трябваше да е назначено служебно правителство и да е обявена дата за избори. След подадената оставка на правителството на ГЕРБ, ДПС, ПП-ДБ, БСП и ИТН на 11 декември 2025 г. още президентът Радев трябваше бързо да пристъпи към действие, за да потвърди заявката си, че иска да бори модела Борисов – Пеевски, гласи още позицията.

Вместо това виждаме, че той продължава да осигурява вече почти два месеца още време за управление на Борисов и Пеевски, което ни кара да мислим, че текат задкулисни договорки, коментират от „Възраждане“.

“Възраждане” няма да участва в този процес и няма да подпомага отлагането на изборите.